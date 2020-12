Jeg skal presentere en av bøkene dine for klassen i morgen. Kan vi ta en prat i ettermiddag?

Listen over spørsmål forfatter Erlend Loe har fått fra elever som jobber med fordypningsoppgaver er endeløs.

– Jeg kom frem til at jeg ikke orket å svare på de samme spørsmålene for gang nummer 30 000. Da hadde jeg måttet legges inn, ler Loe.

På ett tidspunkt hadde han opprettet en egen e-postmappe merker «særemne».

– Når det sto at det var mer enn 5000 ubesvarte e-poster så ga jeg opp, sier han.

UHÅNDTERLIG: – Jeg har fått mange, mange tusen meldinger fra elever opp gjennom årene, sier Erlend Loe. Foto: Kristin Sverre Østensvik / NRK

Skolelever spør om alt ifra bakgrunn og interesser, til mer faglige spørsmål knyttet til forfatterens tanker rundt tematikken i bøkene, ifølge forfatterne NRK har snakket med.

Til tross for at mange sender inn gode og reflekterte spørsmål, så er ikke alltid henvendelense like seriøse.

– Noen ganger ringer de fra klasserommet, og jeg kan høre at de andre elevene dytter den ene personen i forgrunnen som skal snakke på telefonen. Jeg har også blitt oppringt på kveld og nattestid, hvor jeg har hørt at det var fest og moro i bakgrunnen, sier Loe.

Han tror at noen av grunnene til at forfattere mottar så mange henvendelser er fordi barn og unge leser mindre i dag enn før.

– Mange opplever det nok derfor som krevende å skulle skrive en fordypningsoppgave i norsk.

Husk å lese boken

Helga Flatland prøver på sin side å svare de fleste seriøse henvendelsene hun får.

KRAVSTORE:– Mange elever skriver at jeg må svare dem innen i morgen, sier Helga Flatland. Foto: Kristin Sverre Østensvik / NRK

– De fleste er hyggelige lurer på oppriktige ting de har lest om. Til de som ikke har lest boken sier jeg alltid at de skal lese boken først, så kan vi diskutere.

Noen meldinger svarer hun likevel ikke på.

Hei, et spørsmål jeg har lurt på lenge er dette: Trekk ut en scene fra boka som du synes er spesiell og gjør en dybdeanalyse elev

– Dette er jo helt vanvittig, sier Flatland.

Noen prøver også å skru på sjarmen når de kontakter forfatteren:

Foto: Melding fra elev

Dette fungerer ikke alltid like godt, ifølge Flatland.

Dessertgenerasjonen

Maria Kjos Fonn får mange henvendelser om boken «Kinderwhore». I starten opplevde hun at hun gjorde elevene en bjørnetjeneste.

– I begynnelsen var jeg litt naiv og svarte på alle spørsmålene, men så skjønte jeg at jeg ga dem svarene på det som læreren hadde spurt om. Det sluttet jeg med, sier hun.

VIRKEMIDLER: – En elev spurte meg hvilke virkemidler jeg bruker. Da tenkte jeg at det aner jeg ikke. Jeg bare skriver, sier Maria Kjos Fonn. Foto: Petter Larsson / NRK

Hun synes det er fint at elevene viser interesse for bøkene hun skriver. Likevel mener Kjos Fonn det er viktig at elevene gjør et selvstendig stykke arbeid når de nærmer seg slutten av skolegangen.

– Det har lenge vært snakk om at dagens unge kalles «dessertgenerasjonen» fordi de vil ha alt uten å jobbe for det. Det kan man føle litt på nå man får slike meldinger.

Fordummende inntrykk av unge

Avgangselevene fra Edvard Munch videregående skole kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene til forfatterne.

– Vår generasjon kjennetegnes bedre som «generasjon prestasjon». Vi jobber hardt og fortjener ikke et slikt stempel, sier Reyan Falch.

UENIGE: Caroline Fried Tellnes, Bertine Fadnes og Reyhan Falch fra Edvard Munch videregående skole. Foto: Kristin Sverre Østensvik / NRK

– Disse meldingene gir et fordummende inntrykk av ungdommen. Hvis noen fra vår klasse hadde sendt en melding til en forfatter ville vi ikke spurt om grunnleggende ting som hva slags synsvinkel forfatteren bruker, sier Caroline Fried Tellnes og Bertine Fadnes.

De mener at forfattere bør svare elevene, så lenge man stiller gode spørsmål.

– Forfatterens mening kan gi en ny dybde på analysen som man ikke hadde fått hvis man skrev oppgaven basert kun på egne refleksjoner, sier elevene.

De vurderer selv å kontakte forfattere når de snart setter i gang med fordypningsoppgaven. I så fall vil de gjøre grundige forbredelser.

Har dere en oppfordring til forfatterne?

– Vi håper på å få svar!