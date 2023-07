– Denne kjøpte jeg på Tise til 800 kroner, men den originale veska koster 10.000 kroner i butikken. Det betyr jo at jeg sparte veldig mye på den, sier Thaila Sørensen.

16-åringen viser frem en svart veske i skinnimitasjon dandert med nagler i metall. Sannheten er at vesken er enda dyrere, den kan koste så mye som 25.000 kroner.

– Det er en Balenciaga.

Venninnegjengen på Nydalen videregående skole forteller at de får tak i kopiveskene gjennom apper som Wish og Tise.

Ifølge en ny rapport fra EUIPO, som er EU-landenes felles varemerke- og designmyndighet, sier halvparten av unge i Europa at det er greit å kjøpe fake varer når prisen for originalen er for høy.

– Selv om mange i den samme undersøkelsen sier at de er klar over at varemerkeforfalskning støtter kriminelle, ødelegger økonomien og arbeidsplassene, synes de likevel er greit å gjøre det når prisen for den originale er høy, sier Trine Nicholson i velgekte.no, som består av Patentstyret, Tollvesenet og Kulturdepartementet.

VELGEKTE.NO: Trine Hvammen Nicholson i velgekte.no jobber for å bevisstgjøre forbrukere om å velge riktig, og ikke minst ekte. Foto: PRIVAT

Én av fire unge har bevisst kjøpt en fake vare, ifølge rapporten.

De samme tallene gjelder også i Norge, ifølge velgekte.no.

– Vi kjøper det som er fake på grunn av økonomi, og for å spare penger. Jeg ser liksom ikke helt poenget med å kjøpe en veske til 10.000 kroner, når jeg kan få den den billigere og den er i god kvalitet, svarer Victoria Schau.

Ikke straffbart, men uetisk

– Det er ikke straffbart å kjøpe en kopiveske som privatperson, sier Hvammen Nicholson i velgekte.no.

Hvem er det som står bak disse piratkopiene?

– Det er ofte er organiserte kriminelle som står bak disse piratkopiene. Derfor er piratkopiering av designvarer på lista over de største kriminalitetstruslene i hele Europa.

Hun mener organiserte kriminelle bruker inntektene fra piratkopier til annen illegal virksomhet, som våpensalg, narkotika og menneskesmugling.

Bryr seg ikke om statussymboler

– Generasjon Z er kjent for å vise fingeren til det etablerte. Dette er nok et uttrykk for det samme. De tenker ofte: «Hvorfor skal jeg kjøpe Chanel-veske til 50.000-60.000 kroner, når jeg kan kjøpe en til 50-60 kroner?»

MOTEVITEREN: Tilgjengelighet og pris er avgjørende for å velge fake varer.

Det sier Ida Eritsland, som er moteviter og lager podkasten «Om stil». Hun mener Generasjon Z er mer prisbevisste nå som krona er lav og verdenssituasjonen er mer usikker enn på lenge.

– Luksusvarer er ofte veldig dyre. Mens kopiene jo er vesentlig billigere. Det er rett og slett forlokkende for mange å få tak i bestemte varer i det segmentet til en billig penge.

– Hvorfor tror du fake-produktene er så populære nå?

– Jeg tror tilgjengeligheten, pluss at de er til forveksling like originalene har mye å si. Men også at det ligger litt humor i det. Det er kanskje zoomerens måte å vise at de ikke bryr seg om statussymboler, sånn egentlig.

Det er vanskelig å vekte hva som er rett og galt, når man holder i en Dior-veske.

– Den yngre generasjonen er veldig motebevisste og samtidig sosialt engasjerte, med omtanke for klima og etikk. Samtidig er de en uærbødig generasjon på mange måter. De liker å leke seg med symboler og etablerte sannheter. Da blir nettopp fake ting eller dupes/duplikater som de kaller det, en måte å leke med det gitte narrativet.

Tenker ikke så mye over det

Venninnegjengen på Nydalen videregående skole forteller at de unngår å kjøpe klær som er produsert av barn. Men at de ikke tenker så mye over hvem som lager veskene de har over skulderen.

– Det er ikke sånn at jeg kjøper ny veske hver uke. Jeg gjør det som regel to ganger i året gjerne ved skolestart.

– Hva kjøper du av knock offs?

– Jeg kjøper ofte vesker. Jeg kjøpte en Dior-veske som egentlig er verdt flere tusen kroner. Og en Stella McCartney-veske, som også er fake, til skoleåret. Men klær pleier jeg å kjøpe ekte.

– Hva likte du ved vesken?

– Jeg sparte jo penger på den, og det er bra kvalitet på den.