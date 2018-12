Ingen som møter dronning Sonja, er i tvil om hennes engasjement for kunst og kultur. Ingen er i tvil om at hun har jobbet hardt for å bevare gjenstander og bygninger av historisk verdi.

– Vi har over 400.000 gjenstander fordelt på minst fem forskjellige lagre rundt omkring i Oslo. Det er mange skatter, sier dronning Sonja.

Noen av de 400.000 gjenstandene som til daglig ligger på fem forskjellige lagre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

At de er på lager, plager dronningen. I sommer stilte slottet ut gjenstander fra Karl Johans tid, og krydret omvisningen med anekdoter. Men etter to måneder havnet gjenstandene på lager igjen. På direkte spørsmål om det er behov for et slottsmuseum, svarer hun slik:

– Det har vel vært et håp i mange, mange år om et slottsmuseum så vi kunne fått vist alle de skattene som ikke bare er våre, men hele folkets, sier dronning Sonja. Hun viser til at det er norsk kulturhistorie.

Trist og lei seg

– Jeg må jo si at jeg er lei meg og litt trist over at vi ikke er kommet lenger, sier dronningen,

Nå bruker hun dronning Sonja Kunststall for å dele sine historiske gjenstander med folket. Men også her varer en utstilling i et par måneder. Skulle det blåses liv i ideen om et permanent slottsmuseum, så står det trolig en kongelig kurator mer enn klar i startgropen.

Snart ny bursdag

Anniken Huitfeldt (Ap), som også har vært kulturminister, mener det er på tide å bruke penger på et slottsmuseum Foto: NRK

Anniken Huitfeldt (Ap), som var kulturminister da kongeparet fylte 75 år, fikk anledning til å dykke ned i den fantastiske samlingen. Hennes regjering ga bort en utstilling med mange av de fineste skattene. Den turnerte rundt i landet og vakte stor interesse.

Nå mener hun at det er på tide å realisere drømmen om et slottsmuseum, og vil ta dette opp med regjeringen.

– Jeg vet ikke hvorfor det har blitt utsatt. På min timeplan sto planene for et nytt nasjonalmuseum og oppussing av Nationaltheatret først. Men kanskje kongeparet kunne få det i gave på 85-årsdagene i 2022? foreslår hun.

Nei fra kulturministeren

Men det står heller ikke på timeplanen til dagens kulturminister.

– Å bygge et nytt slottsmuseum ligger ikke inne i våre budsjetter nå, sier Trine Skei Grande (V).

Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Pressebilde Venstre

Hun viser til at det er satt av nesten en milliard i nye kulturbygg i det siste statsbudsjettet. Men setter hun døren litt på gløtt for at planene kanskje kan bli noe av til de kongeliuge fødselsdagene i 2022?

– Jeg vet ikke hvilke planer Anniken Huitfeldt hadde da hun var kulturminister, som hun ikke fikk gjennomført, men det er uansett dumt å fortelle om en gave lenge før den skal gis bort, sier Trine Skei Grande.