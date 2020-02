Disse skal sitte i Ytringsfrihetskommisjonen

Fredag presenterte kulturminister Abid Raja medlemmene i den nye ytringsfrihetskommisjonen.

– Vi vet at ytringsfriheten er under press, og det er en debatt som er i samfunnet. Det viktige er at de kartlegger hvordan ytringsfrihetens kår er, i hvilken grad den er utsatt under press og også forslå tiltak på hvordan man kan motvirke dette, sa statsråd Raja til NRK.

– Ikke minst så skal de bidra til en opplyst debatt i den perioden de skal gjøre sitt arbeid, og her er det veldig mange som er i stand til å bringe det viktige arbeidet ut i det offentlige rom. Klare å engasjere ulike landsdeler, ulike lag av befolkningen, slik at vi får en god debatt og dialog rundt disse spørsmålene i offentligheten også, la han til.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte den nye Ytringsfrihetskommisjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

De 18 utvalgte skal ifølge statsråden gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet, og har ifølge en pressemelding markert seg i samfunnsdebatten på hvert sitt felt.

Se alle deltagerne i faktaboksen.

Medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen Ekspandér faktaboks Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, Oslo (leder)

Ragna Aarli, professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, Bergen

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, musiker, Oslo

Eirin Eikefjord, journalist, Bergen

Anki Gerhardsen, frilansjournalist og kritiker, Bodø

Nils Johan Heatta, instituttleder ved Samisk Høgskole, Kautokeino

Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Oslo

Sebastian Klein, pedagogisk leder ved Falstadsenteret, Trondheim

Mimir Kristjánsson, forfatter og politiker, Stavanger

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter , Oslo

Bård Borch Michalsen, førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Harstad.

Steinar J. Olsen, arbeidende styreleder i Stormberg, Kristiansand

Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen Født Fri, Spydeberg

Begard Reza, generalsekretær i Salam, Oslo

Kjetil Rolness, sosiolog og skribent, Oslo

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, Moss

Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda, Volda

Sarah Zahid, student og forfatter, Bergen.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra rapgruppen Karpe er en av medlemmene i kommisjonen. Karpes manager Silje Larsen Borgan skriver i en SMS til NRK at Abdelmaguid sitter på et fly fra Egypt, men at hun vet at han følte det var riktig å takke ja til denne forespørselen.

Dramatiske endringer siden 1999

Kommisjonen skal ledes av Kjersti Løken Stavrum, som er styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN og administrerende direktør i stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier som er den kontrollerende eier av Schibsted.

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la fram sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier leder for kommisjonen Kjersti Løken Stavrum til NTB.

Leder av Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum og kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I tillegg er Shabana Rehman daglig leder i stiftelsen «Født Fri», samfunnsdebattant Kjetil Rolness og forfatter og politiker Mimir Kristjánsson medlemmer i kommisjonen.

I november avgjorde regjeringen at det skulle bli en ny ytringsfrihetskommisjon, som fikk oppgaven å «foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge».

Kommisjonen skal vurdere tiltak for å få til bred deltagelse i samfunnsdebatten, tiltak mot «falske nyheter» og tiltak for å motvirke spredningen av hatefulle og ulovlige ytringer i sosiale medier, heter det i mandatet.

Det var tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande som startet arbeidet. Bakgrunnen var at revolusjonen innen sosiale medier og kommunikasjonsteknologi både har styrket ytringsfriheten og satt den under press, skriver NTB.