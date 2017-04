Karpe Diem: – Vi er bare halvveis i karrieren

– Det føles helt naturlig å se den igjen. Jeg har respekt for de nye eierne, men jeg føler den fortsatt er min, sier han med forelskelse i blikket.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid hadde tatt farvel med landets mest kjente 97-modell. Bilen som ble kjendis etter den store hiten «Toyota'n til Magdi». Corolla'n hadde suksessrapperen hatt i årevis. Men bilen og Magdi vokste fra hverandre da sistnevnte ble gift og fikk barn.

– Jeg husker vi pleide å kjøre i bilen til konserter. Chirag, meg, en lydmann, en DJ og litt utstyr i bagasjerommet. Det var det vi trengte den gangen.

Bilen ble auksjonert bort i TV-aksjonen. Men NRK fikk låne den og tok ukas mest omtalte duo med på en kjøretur.

Drømmen om Spektrum

BESTEVENNER: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel har laget musikk sammen i 17 år. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Når lørdag kveld nærmer seg slutten har rapgruppa Karpe Diem, som består av Magdi og hans mangeårige venn Chirag Rashmikant Patel, gjennomført en drøm.

Tre ganger har de fylt Oslo Spektrum. Med fans. Familie. Og kritikere.

I bilen med NRK forteller de om hvordan samarbeidet deres fungerer. Som nå har vart i 17 år.

– Hvis Chirag argumenterer for noe, så må jeg prøve det motsatte. Og omvendt. Uten at vi nødvendigvis mener det. Men for å gi den andre en utfordring. Jeg vet at Chirag vil ha motstand, han vil bli testa, sier Magdi.

SCENESHOW: Under deler av konsertene i Oslo Spektrum ble halve scenen hevet over publikum. Mens 8000 fans hyllet de to rapperne. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Rappe på norsk

I bilen mimrer de tilbake til 90-tallet da de stod og fremførte sine sinte norske raptekster på ungdomsklubben.

– På den tida fikk ingen som rappet på norsk hverken damer eller penger, sier Magdi.

– Det å rappe på norsk var ikke noe vi kunne leve av den gangen, legger Chirag til.

Nå lever de godt av det. Og de skal fortsette å rappe på norsk.

For hvordan skulle den kjente raplinja fra låta Toyota'n til Magdi «Bilen er på Bjølsen, lyden er på Tåsen» blitt på engelsk?

– The car is in the city, the sound is in the village?, foreslår Magdi fleipete.