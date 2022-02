Disse fire får vi et gjensyn med på lørdag

Etter fire intense uker, med fire delfinaler i Melodi Grand Prix, sto 12 utslåtte deltakere igjen.

I en visuell radiosending på P1 og NRK1 i kveld, ble opptredenene til de utslåtte artistene spilt på nytt, og publikum skulle stemme frem de fire artistene som skulle få en ny sjanse i sistesjansen på lørdag.

De fire som fikk flest stemmer fra seerne, og dermed får opptre på nytt på lørdag er:

Mari Bølla – «Your Loss»

Maria Mohn – «Fly»

Kim Wigaard – «La Melodia»

TrollfesT – «Dance Like a Pink Flamingo»

– Jeg begynner å grine

På spørsmålet «hva føler du nå» svarer Mari Bølla:

– Glede!

Hun var den første av deltakerne som gikk videre til sistesjansen på lørdag.

– Jeg har helt siden sist lørdag ønsket å gjøre nummeret mitt en gang til, og nå får jeg gjøre det, sier Bølla.

Maria Mohn var den andre som gikk videre til siste sjanse. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg begynner å grine jeg, vet du, sier Maria Mohn i det hun blir ringt opp av programlederne.

Mohn er klar til å møte opp på lørdag. Det er også Kim Wigaard og den lange jakken.

– Hæ!, skreik Wigaard i glede da han tok telefonen.

Det var heller ikke mangel på stemning da Trollfest fikk telefon om at de var de fjerde og siste som gikk videre.

– Her er så mye god stemning. Det er helt vilt. Vi gleder oss, sier de.

TrollfesT var de fjerde og siste til å gå videre til sistesjansen på lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Slått ut

De fire plassene til sistesjansen på lørdag er delt ut. Det betyr at Grand Prix-sirkuset er over for disse åtte resterende artistene:

Mira Craig – «We Still Here»

Eline Noelia – «Ecstasy»

Lily Löwe – «Bad Baby»

Steffen Jakobsen – «With Me Tonight»

Daniel Lukas – «Kvelertak»

Sturla – «Skår i hjerte»

VILDE – «Titans»

Alexandra Joner – «Hasta la vista»

Kun en plass igjen i finalen

Kun en plass gjenstår i finalen 19. februar. Mari Bølla, Maria Mohn, Kim Wigaard, og TrollfesT skal ut i ilden nå på lørdag, og kjempe om den aller siste plassen, og muligheten til å få representere Norge i Eurovision Song Contest i mai.

I finalen skal vinneren av sistesjansen kjempe mot de ni andre artistene som allerede har sikret seg finaleplass.

Disse er allerede klare for finalen:

Forhåndsfavoritten Subwoolfer slapp å kjempe om en finaleplass. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Elsie Bay – «Death Of Us»

– «Death Of Us» Christian Ingebrigtsen – «Wonder Of The World»

«Wonder Of The World» NorthKid – «Someone»

«Someone» Subwoofer – «Give That Wolf A Banana»

«Give That Wolf A Banana» Anna-Lisa Kumoji – «Queen Bees»

«Queen Bees» Frode Vassel – «Black Flowers»

– «Black Flowers» Farida – «Dangerous»

– «Dangerous» Oda Gondrosen «Hammer Of Thor»

«Hammer Of Thor» Sofie Fjellvang «Made Of Glass»

«Made Of Glass» Vinneren av sistesjansen, lørdag 12. februar

Hvem som kaprer den siste finalebilletten i MGP 2022 får vi vite nå på lørdag 19:50 på NRK1.