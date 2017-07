Disse Facebook-profilene må du styre unna

Medier24 publiserte i dag en kommentar skrevet av journalist Erik Waatland, hvor han tar opp problematikken. I kommentaren skriver han at han hver uke får mellom ti og tjue venneforespørsler fra profiler med lettkledde, unge kvinner.

I kommentarfeltet forteller flere at de opplever det samme, mens noen sier de ikke har mottatt noen.

FIKK 30 VENNEFORESPØRSLER: Øyvind Solstad har de siste to ukene mottatt mange venneforespørsler fra falske profiler. Foto: Eirik Solheim

En av dem som engasjerte seg i diskusjonen i kommentarfeltet er Øyvind Solstad som er ansvarlig for sosiale medier i VG. Han sier han i løpet av søndag denne helgen mottok 30 venneforespørsler.

– Det er spammere eller svindlere som har navnet ditt på en liste. Så lager de masse falske profiler på Facebook, og sender ut masse venneforespørsler.

– Det er ofte en lettkledd, ung dame og på profilbildet er det en lenke til et eller annet pornografisk nettsted, forteller Solstad.

Vanlig problem

Seniorrådgiver i Slettmeg Hans Marius Tessem, sier til NRK at dette ikke er et uvanlig problem. De får henvendelser fra personer som har klikket på lenkene, og ført inn personalia, og dermed er redde for å skulle bli svindlet.

– Det er opplagt at man spiller på at det er unge, pene jenter og at man da prøver å lure folk til å bli fristet og godta venneforespørselen.

Han sier det er varierende hva som skjer om man godtar og klikker på lenken.

– Noen ganger er det lenker til nettdatingsider, mens andre ganger er det svindelforsøk.

VANLIG PROBLEM: Hans Marius Tessem i Slettmeg, sier det er varierende hva de falske profilene prøver å oppnå. Foto: Norsis

Han sier slike falske profiler ikke bare er et problem på Facebook, men også på andre populære sosiale medier, som for eksempel Instagram.

– Slike falske profiler er det bare å styre unna. Det er bare å ikke akseptere. Jeg vil også anbefale folk til å heller ikke godta profiler til folk man ikke kjenner generelt.

Rapporterer

Solstad sier han rapporterer de profilene som legger han til, og er av denne arten. Men at han også endrer innstillingene på sin Facebookprofil.

– Den enkleste måten å fikse det på, er å gå inn i innstillinger, så stiller du bare inn at du bare kan få forespørsler fra folk som allerede er venn med en av dine venner.

Det å rapportere disse profilene mener Solstad er svært viktig. Han rapporterer bildene for nakenhet, og rapporterer profilen som falsk.

– Det er mange som bare sletter de forespørslene de får, men da går det mye saktere før de profilene forsvinner.

– Men jeg har forståelse for at man ikke gidder å gjøre dette på en haug av profiler, sier han.

Facebook hadde ikke mulighet til å stille til intervju i saken. I en mail til NRK sender kommunikasjonsrådgiver i Facebook derimot lenker til hvordan man kan beskytte seg mot slike forespørsler. Blant annet ved å rapportere profilen.