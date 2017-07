Facebook-tabbe kostet bakeri 170 kaker

Ser du hva slags kake som blir holdt i bildet over? I så fall kunne du vunnet en ostekake, dersom du deltok i konkurransen til Råde Bakeri. I utgangspunktet skulle bakeriet dele ut en kake til en av vinnerne, slik som de pleier å gjøre når de arrangerer konkurranser på Facebook.

– Men så hadde vi ikke påpekt at det bare var en vinner, så det sto at dersom man viste svaret, ville man vinne. Så da konkluderte jeg med at alle som hadde riktig svar, måtte få en kake, forteller driftsleder i Råde Bakeris utsalg, Linda Fredriksen.

Driftsleder i Råde Bakeri utsalg, Linda Fredriksen bare ler av Facebook-tabben. Foto: PRIVAT

Det var Moss Avis som først skrev om saken.

Vinnere fra flere deler av landet

Da hun innså at de kun hadde skrevet at de som visste svaret ville vinne en kake, så forsto hun at dette var en feil hun ikke fikk rettet opp. Hun måtte stå for det hun hadde skrevet.

– Det er personer fra hele fylket og andre deler av landet som har vunnet. Blant annet i Oslo og Kristiansand, forteller Fredriksen.

Dermed må bakeriet sende ut 170 gavekort på ostekake. Og hun tror alle som har vunnet gavekort, vil hente kakene sine.

– Jeg regner med at de som kommer fra andre steder i landet, har familie eller andre kjære her i Østfold. Da henter de nok kaken neste gang de er på besøk i fylket.

Hele 170 personer svarte riktig på Facebook-konkurransen til Råde Bakeri. Foto: SKJERMDUMP/FACEBOOK

Kaker til 100.000

I følge Moss Avis har kaka en verdi på 690 kroner. Til sammen vil alle kakene koste bakeriet over 100.000 kroner, men Fredriksen mener de har tjent opp igjen dette på de positive tilbakemeldingene de har fått.

– Jeg har ikke telling på hvor mange som har kommet til meg og som har sagt at dette er flott gjort. Og det har en verdi i seg selv.

– Neste gang dere legger ut en konkurranse på Facebook, leser dere korrektur da?

– Vi gjør nok det, ler hun.