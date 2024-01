Trioen Keiino er tilbake for tredje gang, etter at de vant folkestemmene i Eurovision 2019 og kom på andreplass i MGP 2021.

Er det tredje gangen man skal få det til?

– Vi håper det! Det har vært en drøm for oss å vinne Eurovision siden vi var bittesmå. Og nå er vi tilbake med en energisk låt som forhåpentligvis får folk til å kose seg. Vi gleder oss, sier Keiino-medlem Alexandra Rotan.

NYTT NUMMER: De fleste fans husker godt Margaret Bergers kjole da hun deltok i 2013. Nå lover hun at årets nummer blir noe helt annet. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Margaret Berger er også en tidligere vinner som prøver lykken igjen. Forrige gang hun stod på Eurovision-scenen, var hun ikledd en trang hvit kjole mens hun sang «I Feed You My Love». Da landet hun på en 4. plass.

Berger lover at årets nummer blir veldig annnerledes fra forrige gang.

– Musikksjangeren er den samme, men jeg har valgt å gå en ganske annen retning på scenen. Jeg er veldig spent på hva folk synes.

Disse er med i årets Melodi Grand Prix

18 artister skal konkurrere om å vinne MGP og få æren av å representere Norge i Eurovision Song Contest i Malmö i mai.

I år består MGP av tre delfinaler, der de tre artistene som får flest stemmer går videre til finalen. Delfinalene finner sted i NRKs studioer på Marienlyst, mens finalen går av stabelen i Trondheim Spektrum 3. februar.

Denne gangen har det blitt åpnet for at låter som har blitt utgitt så tidlig som 1. september i fjor, får lov til å delta i MGP.

Marion Ravn og Fredrik Solvang er årets programledere, for det som blir den 62. utgaven av Melodi Grand Prix.

Første delfinale, 13. januar

Margaret Berger: «Oblivion»

Tekst og melodi: Margaret Berger, Anders Kjær, Monica Engeseth og Sivert Hjeltnes Hagtvedt

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Oblivion» på Spotify

Margaret Berger er et kjent navn i denne konkurransen. Hun vant MGP i 2013 og kom på fjerdeplass i Eurovision med låten «I Feed You My Love».

Trønderen har oppnådd mye etter at hun gikk av «Idol»-scenen i 2004. Spellemann-pris og tung rotasjon på MTV, «Hver gang vi møtes» i 2016 og «Maskorama» i 2021. 11 år etter Eurovision-eventyret er Margaret nå tilbake i MGP med låten «Oblivion».

Myra: «Heart on fire»

Tekst og melodi: David Atarodiyan, Svein Hermansen og Regina Tucker

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Heart on fire» på Spotify

Myra er en prisvinnende låtskriver og artist fra Bergen. Med låter som «Hjemløs i egen by» og «Dovre faller» har 29-åringen etablert seg på den norske musikkscenen de siste årene.

Hun har blant annet opptrådt på Øyafestivalen, hatt ukens låt på NRK P3, blitt nominert til årets nykommer på P3 Gull og vunnet Edvard-prisen i 2020 for teksten til låten «Hjemløs i egen by».

Gjennom livet har Myra opplevd flukt fra krig og en barndom i mange ulike barnehjem og fosterhjem. Disse erfaringene kunne ha gjort hjertet kaldt. Sangen i MGP er derimot en erklæring til kjærligheten og håpet om alltid å holde hjertet i brann. Nå gleder hun seg til å delta i Norges største musikkshow med låten «Heart on fire».

Ingrid Jasmin: «Eya»

Tekst og melodi: Ingrid Jasmin Vogt og Jonas Kroon

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Eya» på Spotify

Publikum møtte en artist ganske ulik alt annet på den norske musikkscenen da Ingrid Jasmin slapp debutsingelen i 2021. Hennes elektroakustiske blanding av tradisjoner i moderne produksjon, fremført med en karakteristisk vokalstil, har vakt oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Senest nevnt av Billboard som «en totalt forfriskende blanding av nordisk folkemusikk, R & B og latin».

Ingrid Jasmin har vokst opp i Telemark, et av kjerneområdene for norsk folkemusikk, og har familiebånd til Latin-Amerika. Den musikalske reisen er beriket av hennes varierte bakgrunn. Hun studerte flamenco sammen med tradisjonell norsk musikk og satte dermed tonen for debutalbumet «Luna». Hun vant Spellemann 2022 i Åpen klasse for dette albumet. I tillegg til en Spellemannpris mottok plata også bred anerkjennelse fra kritikere.

GOTHMINISTER: «We Come Alive»

Tekst og melodi: Bjørn Alexander Brem

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «We Come Alive» på Spotify

GOTHMINISTER er Bjørn Alexander Brems hjertebarn og alter ego. Til daglig jobber Oslo-mannen som advokat, men om natten kommer GOTHMINISTER fram. Bjørn Alexander tar ut sine kreative sider gjennom imponerende kostymer og musikk.

GOTHMINISTER spilte nylig for over 30.000 mennesker i Tyskland og har turnert i flere enn 40 land gjennom en årrekke. I fjor ga de ut albumet «Pandemonium» som vant kåringen «Dark Album of the Year», og danket ut blant andre Rammstein og Placebo. GOTHMINISTER har utallige listeplasseringer i Tyskland og vant hele 19 internasjonale filmpriser for to av musikkvideoene i fjor.

Låten «We Come Alive» har vært et samarbeid med produsent Jesper Borgen (Alan Walker, Coldplay) og handler om det verdifulle i leken, om å tro på seg selv og stå sammen mot all urettferdighet.

Fredrik Halland: «Stranded»

Tekst og melodi: Fredrik Halland, Jenson Vaughan og Ruthy Raba

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Stranded» på Spotify

Fredrik Halland flyttet fra Bergen til Los Angeles da han var 16 år for å følge drømmen sin. Han studerte på Musicians Institute i ett år før han turnerte med den amerikanske artisten Colbie Caillat. Fredrik begynte senere å jobbe i studio som låtskriver, produsent og gitarist.

Han har spilt, skrevet og turnert med artister som Justin Bieber, Michael Jackson, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Becky G, Babyface og mange flere. Nå har 30-åringen flyttet tilbake til Norge og vil satse på sin egen artistkarriere. Han er klar for å delta i årets MGP med låten «Stranded». Sangen handler om viktigheten av å være der for noen i vanskelige og ensomme tider.

Mathilde SPZ ft. Chris Archer & Slam Dunk: «Woman Show»

Tekst og melodi: Audun Agnar Guldbrandsen, Silje Montsko Blandkjenn, Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, Linda Dale, Christopher Colin Archer og Mathilde Espeseth

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Woman Show» på Spotify

Mathilde SPZ er et fyrverkeri av en artist som har skrevet og fremført egne låter siden hun var ni år. Hun har sunget på en imponerende lang liste av festivaler og scener og underholder årlig flere titalls tusen publikummere med sin energiske tilstedeværelse på scenen. I MGP-sammenheng deltar hun derimot ikke med et «one-man-show», men med sitt «Woman Show» – en festsang for de introverte!

Hun har med seg to energiske artister på denne låten. Chris Archer har over 50 millioner avspillinger, fra russemusikk til pop, og mange i vårt vidstrakte land vil nok kjenne igjen stemmen hans fra festglad musikk. Petter Haga, bedre kjent som Slam Dunk og «Mango IPA-mannen», har gått fra sivilingeniør og gründer til artist, konferansier og foredragsholder med sine humoristiske låter.

Andre delfinale, 20. januar

Gåte: «Ulveham»

Tekst og melodi: Sveinung Eklo Sundli, Ronny Graff Janssen, Marit Jensen Lillebuen, Gunnhild Sundli, Magnus Børmark og Jon Even Schärer

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Ulveham» på Spotify

Gåte fikk sitt gjennombrudd på starten av 2000-tallet og skulle raskt vise seg å bli en nasjonalskatt. Deres unike kombinasjon av tradisjonell norsk folkemusikk og eksplosiv rock løftet dem ut av øvingskjelleren og inn på store scener på rekordtid.

Bandet opplevde enorm suksess med spektakulære liveshow, to kritikerroste studioalbum, to EP-er og et livealbum. Gåte solgte i denne perioden mer enn 100 000 album, gikk rett til topps på VG-lista og vant Spellemann-pris i 2002 som «beste nykommer».

Det kritikerroste bandet tok en 12 år lang pause før de i 2017 kom med en etterlengtet retur. Siden da har Gåte nok en gang levert konserter og musikk til strålende mottakelse og anmeldelser.

Super Rob, Erika Norwich: «My AI»

Tekst og melodi: Lars Horn Lavik, Super Rob, Erika Norwich og Kristian Liljan

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «My AI» på Spotify

Erika Norwich er en talentfull låtskriver og artist fra Trondheim. Hun har gjort seg bemerket med låter som «Til Lillebror» og EP-en «Fra hjertet til hodet og ut». Med sin ukonvensjonelle, ærlige tilnærming til musikken, livet og sosiale medier både provoserer og rører Erika hjertene til dem som hører på og ser henne.

I sitt neste eventyr har Erika funnet en uventet samarbeidspartner og bestevenn i Super Rob: en nesten tre meter høy robot som er oppdatert med den nyeste KI-teknologi. Han fungerer litt som den digitale assistenten Siri. Av og til er han helt genial, mens andre ganger er han bare irriterende. Han er full av klisjéer og er ikke redd for å bruke dem. Super Rob er her for å hjelpe mennesker og vil helst bare skape god stemning for hele verden.

Erika og Super Rob er uten tvil en nyskapende duo. De er med i MGP 2024 for å ta publikum med storm.

Mileo: «You’re Mine»

Tekst og melodi: Miles Curtis Sesselmann

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «You're Mine» på Spotify

Mileo er en norsk-australsk sanger, låtskriver og produsent. Han vokste opp med å reise mellom Oslo og Sydney med sin norske far og australske mor. Som barn lærte han om musikk gjennom skolegangen. Han forsto tidlig at han måtte lære seg å skrive og produsere egne låter for å få utløp for det musikalske på innsiden.

Med sin overdrevne fantasi, kreative sans, mørke humor og unike sound forfører han lytteren inn i sin egen verden. Låten «You’re Mine» er intet unntak fra dette. En fengslende synth-tung produksjon, med skrekkfilmlignende takter og en underholdende og urovekkende nerve.

Mileo har de siste årene skrevet og produsert for flere norske artister, deriblant Madcon, Chris Holsten, Mugisho, Alexandra Joner og Adelen.

ELI KRISTIN: «Touch of Venus»

Tekst og melodi: Ronny Graff Janssen og Eli Kristin Hanssveen

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Touch of Venus» på Spotify

ELI KRISTIN er en ekte operadiva. Eller er hun egentlig det? Hun har riktignok vært fast ansatt ved operaen i en årrekke og hatt hovedroller i de mest berømte oppsetningene. Men i alle år har hun hatt en drøm om være med i MGP. Hun trodde døra ble lukket da hun trådte inn på de store operascenene, men nå står den på vidt gap inn til denne elleville musikkfesten. For Eli Kristin er først og fremst en musikkelsker som nekter å bli satt i bås.

Hun ble for alvor kjent som deltaker i «Stjernekamp», hvor hun de senere år også har vært både operacoach og duettpartner for deltakerne. Nå har hun skrevet «Touch of Venus» sammen med Ronny Janssen. Låten handler om hvordan vi – på vårt mest sårbare punkt i livet – enten kan bukke under eller oppdage hvor sterke vi egentlig er. Budskapet er i høyeste grad basert på Eli Kristins eget liv.

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo: «Judge Tenderly of Me»

Tekst og melodi: Dag Erik Oksvold, Alexander Pettersen og Anne Fagermo

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Judge Tenderly of Me» på Spotify

De fant tonen musikalsk under «The Voice» i fjor. De tidligere konkurrentene har i ettertid samarbeidet om musikken, deltatt i «Beat for beat» og er nå klare for MGP-scenen med låten «Judge Tenderly of Me». Den har allerede fått god anmeldelse av Adresseavisen.

Anne Fagermo har på kort tid gjort seg bemerket som en talentfull sanger og låtskriver. Med sin særegne stemme og unike musikalske stil har hun de siste årene stått på både store og små scener og gitt ut flere singler.

Dag Erik Oksvold har gjort seg bemerket med sin fløyelsmyke vokal og sin underholdende sjarm. Han har en lang artist- og musikkarriere bak seg, og i 2021 ga han ut sitt debutalbum «Back Then», en countryplate som er innspilt i Norge og Nashville.

Farida: «Heartache»

Tekst og melodi: Farida Louise Bolseth Benounis, Kristian Wiik, Ilja Eriksson og Olav Tokerud

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Heartache» på Spotify

Farida er ikke et ukjent navn for dem som har fulgt norsk musikkbransje de siste syv årene. Hun har varmet opp for Dua Lipa, spilt på Øyafestivalen, opptrådt på Bylarm to ganger, vunnet prisen for «Årets forbilde» på samme festival, og ikke minst vært å se på South By Southwest i Texas.

I 2021 kom Farida til finalen i prestisjetunge «John Lennon Songwriting Competition» i New York med den selvkomponerte låten «Do About It». I desember 2022 skrev hun to K-pop-låter for gruppene Red Velvet og WayV. Disse skrev hun sammen med Karen Poole, kjent for å ha jobbet med blant andre verdensstjernene David Guetta og Zara Larsson.

Ellers vil mange fans huske Farida fra hennes forrige deltakelse i MGP. Hun gikk til finalen i 2022 med balladen «Dangerous», en låt som også ble brukt i TV 2- og Netflix-serien «Blodsbrødre».

Tredje delfinale, 27. januar

KEiiNO: «Damdiggida»

Tekst og melodi: Alexandra Rotan, Fred Buljo, Tom Hugo Hermansen, Alexander N. Olsson og Jakob Redtzer

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Damdiggida» på Spotify

Fem år er gått siden KEiiNO kombinerte urnorske melodier, joik og dansbar pop for første gang, og den unike sounden har fått et stort internasjonalt publikum. Siden KEiiNO vant seernes hjerter i Eurovision i 2019 har de gitt ut 28 låter, toppet hitlistene, blitt radiofavoritter, vunnet priser og blitt nominert til Spellemann.

De fleste av trioens 150 millioner avspillinger på Spotify og YouTube kommer fra utlandet. KEiiNO har blant annet turnert Australia to ganger og spilt for store folkemengder i Europa flere ganger.

For Alexandra, Fred og Tom Hugo er Melodi Grand Prix europamesterskapet i pop. Når de plutselig satt med en låt de trodde ville kunne engasjere veldig mange, ville de gjøre et nytt forsøk på å ta seieren hjem.

MIIA: «Green Lights»

Tekst og melodi: Benjamin Dan Ravn Fahre, Mia Virik Kristensen, Mugoshi David Nhonzi, Emelie Hollow og Ida Botten

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Green Lights» på Spotify

MIIA erobret mange lyttere rundt om i verden med singelen «Dynasty» i 2015. Låten ble omtalt av Billboard og var en del av hitlister som New Music Friday globalt. I skrivende stund har den over 161 millioner avspillinger på Spotify. «Dynasty» ble selve grunnsteinen for den artisten MIIA alltid hadde drømt om å være.

Bak artistnavnet finner vi Mia Virik Kristensen fra Kragerø. I 2023 løfter MIIA sløret for et nytt kapittel, en debut-EP med såre og sterke historier fra livet hennes. Det er et lydlandskap som bøyer seg gjennom følelser, formet av erfaringer og lidenskap, og som markerer begynnelsen på en tidløs kunstnerisk ferd, full av autentisitet og fornyet kraft.

Annprincess: «Save Me»

Tekst og melodi: Annprincess Johnson

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Save Me» på Spotify

Annprincess er en artist og låtskriver fra Lier. Hun er opprinnelig fra Liberia og flyktet til Norge sammen med sin mor da hun var syv år. 32-åringen elsker å skrive låter som får andre til å føle seg sterke, sett og hørt. Hun meldte seg på Norske Talenter da hun var i ungdomsårene, og deltok i «The Voice» i 2022.

Annprincess satset profesjonelt på musikk i 2019 etter å ha studert psykologi. Samme året slapp hun debutsingelen «Middle of the Night», som fikk internasjonal oppmerksomhet fra blant annet Sky News.

MGP-låten «Save Me» handler om ensomheten man føler på av at andre påpeker hvor annerledes man er. Bidraget handler også om å akseptere det, godta hvordan man er og å stå opp for seg selv.

Thomas Jenssen: «Take Me To Heaven»

Tekst og melodi: Thomas Jenssen, Ricky Hanley, David Fremberg og Jonas Holteberg Jensen

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Take Me To Heaven» på Spotify

Thomas Jenssen er en artist og låtskriver fra Levanger i Trøndelag. Han har de siste årene studert musikk ved Universitetet i Agder og går nå siste året på master i låtskriving. Trønderen har skrevet låter og samarbeidet med flere produsenter de siste årene. Med flere singelslipp, konserter og et helt ferskt julealbum på norsk i bagasjen er Thomas nå klar for å ta hele Norge med storm.

Drømmen har alltid vært å delta i Melodi Grand Prix. Scenen er det stedet han føler seg helt hjemme. Thomas var med som tenor i Oslo Fagottkor i mange år, før han valgte å satse videre på solokarriere som artist. «Take Me To Heaven» handler om å bli betatt av noen og tørre å være sårbar. Å våge å være seg selv er et viktig tema, særlig i det skeive miljøet. Budskapet i låten er noe Thomas brenner for.

MISTRA – Waltz of Death

Tekst og melodi: Benedicte Adrian og Anders Odden

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Waltz of Death» på Spotify

I den nye duoen MISTRA braker to ytterpunkter i norsk musikkbransje sammen: popdronning Benedicte Adrian og metal-pioneren Anders Odden. Sammen skal de framføre låten «Waltz of Death».

Benedicte Adrian er tilbake i MGP 40 år etter suksessen med Dollie de Luxe. Duoen, som besto av Benedicte og Ingrid Bjørnov, vant konkurransen med «Lenge leve livet». De to fulgte opp suksessen med albumet «Rock vs. Opera» og har komponert musikk til flere musikaler sammen. De ga ut sitt siste album som «Adrian/Bjørnov». Som soloartist har Benedicte blant annet sunget rollen som Nattens dronning i «Tryllefløyten» på Den Norske Opera, gitt ut soloalbumet «Desember» og gjestet forskjellige scener både som popartist og klassisk sanger.

Anders Odden har et langt liv bak seg innen black metal. I 1990 debuterte bandet hans, Cadaver, med norgeshistoriens første death metal-LP «Hallucinating Anxiety». Siden den gang har Cadaver utgitt seks album og fått kultstatus i hele verden. Anders har også turnert verden rundt som musiker for andre band som for eksempel Celtic Frost. Han har også samarbeidet med kjente musikere som Ronni Le Tekrø, Ledfoot, Hank von Hell, Tony Harnell og Satyricon.

Vidar Villa: «MER»

Tekst og melodi: Vidar Mohaugen, Jonas Thomassen, Martin Thomassen og Mathias Nilsen

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «MER» på Spotify

Mye har skjedd siden Vidar Villa stod på MGP-scenen i 2018, helt i starten av karrieren, og sang om moren til gitaristen sin. Kompisgjengen startet opprinnelig som band i et guttekollektiv. De har nå spilt over 500 konserter og blitt strømmet over 200 millioner ganger, og hele 17 av låtene har fått gull- eller platinatrofé. Blant disse finner vi «One Night Stand», «Den Samme Jævla Sangen» og «Fy Faen Så Deilig». Vidar Villa ble også nominert til Spellemann i 2022 i klassen «festmusikk».

Vidars bidrag til årets MGP er den sprudlende energibomben «MER». Låten handler om å omfavne alle deler av livet – både det gode og det onde. Teksten skildrer ønsket om å komme seg ut av det gamle, opptråkka sporet man fort kan havne i, og å ønske seg mer – mer av alt!