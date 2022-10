Årets Maskorama har skapt et stort engasjement allerede etter første sending.

Forrige lørdag var det «Hytta» om måtte ta av seg maska, og inni der var det paralympisk utøver, Birgitt Skarstein, som skjulte seg.

Har du noen ideer om hvem som skjuler seg bak de andre syv maskene?

Her er hintene som kom frem i forrige sending:

FRØYA

Frøya er en norrøn gud(inne) som både er livets (og derfor fjollets) beskytter. Den kan også være litt kjærlighetssyk.

Hint fra TV-sendingen:

Står på toppen av et fjell, helt til filmen kuttes og hen står foran en «green screen» i et innspillingsstudio

Går ut av noe som ser ut som en låvedør, der aviser ligger strødd på bakken

Utsagn fra Frøya:

– I årevis har jeg hørt mitt kall når noe er klart for å feires.

– Jeg bistår gjerne når gleden skal deles. Når noen viser seg for oss for første gang, eller siste, er jeg der ved deres side. De vi ikke vil miste.

– Alle ting man ser på TV og leser om i avisene er pyntet på, i hvert fall litt.

Frøya har sunget:

«Castle» – Halsey

RABAGASTEN

Rabagasten er en mester i godlynte rampestreker. Den er veldig munter, men er for tøff til å vise det.

Hint fra TV-sendingen:

Trønderdialekt

Kul type som liker å skate

Kledd i caps og snekkerbukse, med ring i øret

Utsagn fra Rabagasten:

– Ubekymret, freidig, med frekkhetens nådegave. Det er ifølge noen, ikke ifølge meg.

– Om man ikke tillater seg å ha det litt artig på ferden, da er det ikke mye til ferd, spør du meg.

– Jeg liker å gjøre ting på min måte, og det har funket for meg.

Rabagasten har sunget:

«Fireball» – Pitbull

HULDRA

Huldra er en forlokkende, mytisk figur. Den begynner å bli litt lei av alle beilerne som reker rundt. Den klarer seg jo helt fint med seg selv og vennene sine.

Hint fra TV-sendingen:

Et mystisk og forførerisk vesen

Holder til i de dype skoger og vekk fra offentligheten

«Huldra» betyr «å skjule»

Utsagn fra Huldra:

– Jeg glitrer. Dette (Huldra) kan ikke gjemmes vekk.

– Har aldri tidligere vunnet noe.

– Underholde er det jeg liker aller best.

Huldra har sunget:

«Queen of the Night» - Whitney Houston

SNØROBOTEN

Snøroboten er veldig glad i verden. For å øke levetiden sin betraktelig var det mest praktisk å gjøre seg om til en robot. Viljen er litt større enn evnen, så den bærer litt preg av praktisk hjemmebygg.

Hint fra TV-sendingen:

Bor på et kjølelager som holder kulden hele året

Har barnedukker og Donald-figurer hjemme på lageret

Drar frem stoffer og symaskin, og har en bunad utstilt på en byste

Mye ledninger og elektriske duppeditter

Utsagn fra Snøroboten:

– Halvt snøfigur, halvt robot, og helt meg selv.

– Jeg har faktisk aldri vært så gammel som jeg er akkurat nå. Men jeg er fortsatt ung til sinns.

– Har vært meg selv så lenge jeg kan huske. Og kanskje lenger enn du kan huske.

Snøroboten har sunget:

«Can’t stop this feeling» – Justin Timberlake

DANDY

Dandy er veldig opptatt av mote, men ikke trender. Er en gledesspreder som er fornøyd med seg selv uansett hvordan den ser ut, men bruker like lang tid på å pleie barten som øyevippene. Hen mener nemlig at å ta seg godt ut er å vise respekt for andre.

Hint fra TV-sendingen:

Holder til i noe som kan minne om et slott

Holder en tyggeleke opp foran en hundestatue

Snakker østlandsdialekt

Opptatt av å hjelpe

Vifter med et kompass

Har en kraftfull og sensuell stemme under opptredenen

Utsagn fra Dandy:

– Er det noe jeg kan hjelp deg med?

– Vet du ikke hvem jeg er? Hva tror du det kommer av? Sånn kan vi ikke ha det.

– Se om du klarer å finne frem. Ta godt vare på det (kompasset), og deg selv.

Dandyen har sunget:

«Minnie the Moocher» – Cab Calloway

Et ekstra hint:

Dandy liker podkasten «Brenner deler dikt» med Hans Olav Brenner.

Hør den eksklusive episoden der favorittdiktet blir avslørt.

Kan diktet si noe om hvem som skjuler seg bak Dandy?

ULVEN

Ulven har en selvtillit som er like høy som energien – og bak det vågale førsteinntrykket skjuler det seg en mjukis. Som elsker mennesker. Til frokost. Neida. Som type er hen mer opptatt av å underholde enn å jakte.

Hint fra TV-sendingen:

Holder til i skogen

Litt bråkjekk

Går kledd i en slags brynje med kappe

Nordnorsk dialekt

Utsagn fra Ulven:

– Jeg har gått tur mange ganger, men av en eller annen grunn er det denne folk husker.

Ulven har sunget:

«Something just like this» – Coldplay, Chainsmokers

ZOMBIEN

Zombien er en munter person som føler seg litt pjusk etter et bitt den fikk for noen uker siden. Etter det har vennene sluttet å stikke innom så ofte, kjæresten viker liksom litt unna, og hen skjønner ikke helt hvorfor selv. Men motet er det siste som ryker, så humøret er på topp.

Hint fra TV-sendingen:

Er kanskje ikke så farlig som den ser ut

Østlandsdialekt

Holder til på en gård ved en fjord

Har god sangstemme

Utsagn fra Zombien:

– Jeg ble bitt her om dagen, og fikk et sår som ikke ville gro

– Jeg er bare meg selv, og det har jeg vært hele veien

Zombien har sunget:

«Somebody to love» – Queen

Se Maskorama lørdag klokken 19:50 på NRK1. Du kan også følge sendingen på NRK TV.