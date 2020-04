Derfor mener filmkritikerne at «hele» Norge ser på «Tiger King»

Den siste uken har Netflix-serien «Tiger King» skapt overskrifter både her til lands og rundt om i verden. Serien er den aller mest sette Netflix-serien i Norge nå, og går sin seiersgang også internasjonalt.

«Tiger King» følger Joseph «Joe Exotic» Maldonado-Passage, Kevin «Doc» Antle og Carole Baskins konflikter, både personlige og knyttet til drift av dyreparker med store kattedyr.

«Joe Exotic» er dømt til 22 års fengsel for dyremishandling, og for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe dyreverner Baskin, ifølge CNN.

FILMKRITIKER: Kulturredaktør i Dagsavisen Mode Steinkjer mener Tiger King er den villeste historien på lenge. Han mener Netflix med denne serien viser muskler. Foto: Camilla Veka/NRK

Mode Steinkjer, filmkritiker og kulturredaktør i Dagsavisen, mener det er flere grunner til at serien allerede har fått stor suksess.

– Det er ikke tvil om at det er en av de villeste historiene som har blitt fortalt på lenge. En historie som inneholder intriger, dop, sex, dyr og amerikanske «red necks». Det er personligheter du ikke tror eksisterer, og det er klart det fenger veldig.

– Eskalerer og overrasker

Sigurd Vik, filmanmelder i P3s «Filmpolitiet», trekker også frem at serien bygger på «ei utrolig historie» som er fortalt på en god måte.

– Så er det jo at det hele tiden eskalerer og overrasker, legger han til.

For tiden er befolkningen i de fleste land i verden oppfordret til å holde seg inne for å begrense smitting av korona.

Kombinasjonen av at «alle sitter og ser på TV», og at den har gått viralt på verdensbasis, gjør at det knapt finnes grenser for hvor stor serien kan bli, mener Mode Steinkjer.

Tror den ville gått bra uansett

Også forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Vilde Schanke Sundet, mener «Tiger King» har flere momenter som gjør at folk snakker om den, og gjør seg bemerket i dagens seriejungel.

– Den har veldig mange sånne «har du sett»-scener, og noen av dem er sjokkartede og med på å lage «buzzen» rundt serien, sier hun.

Se hvorfor Rick Kirkham får mareritt av serien «Tiger King»:

Rick Kirkham er TV-produsent og journalist. I et år jobbet han for Joe Exotic. Hovedpersonen i dokumentarserien «Tiger King». Du trenger javascript for å se video. Rick Kirkham er TV-produsent og journalist. I et år jobbet han for Joe Exotic. Hovedpersonen i dokumentarserien «Tiger King».

Det er samtidig ikke helt uproblematisk, ifølge forskeren.

– Man kan stille spørsmål ved om alle er klar over hva sluttproduktet skal bli, og om det er greit å være til stede i en så betent konflikt blant annet, forteller hun.

I disse korona-tider er mange innendørs, og Sundet ser at mange dermed strømmer mer.

– Men jeg tror den serien ville gått bra uansett, fordi den har så mange elementer som er så fascinerende, legger hun til.

FILMPOLITIET: Sigurd Vik mener Tiger King er i grenseland etisk sett, men skjønner godt at den underholder publikum. Foto: Dagsrevyen / NRK

Steinkjer trekker frem at sosiale medier har fråtset i nyhetssaker om serien, og poengterer at det er Netflix, som den verdensomspennende strømmetjenesten den er, som sender den.

Serien er en True Crime-serie, som ifølge Vik i «Filmpolitiet» blander sjangergrep fra dokumentarer, Michael Moore-inspirerte sekvenser og tabloid journalistikk, for å få det til å bli mest mulig underholdende.

– Så har jo det selvfølgelig noen sider som man kan diskutere når det gjelder etikk og måten det presenteres på, men det er i alle fall underholdning de går for i alle ledd, sier han.