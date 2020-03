Rick i Bodø sentral i Netflix-storsuksessen «Tiger King»

I et hus i Bodø sitter Rick Kirkham og snakker i telefonen, mens vinden og regndråpene pisker mot vinduet.

Amerikaneren er invitert til å fortelle sin utrolige historie til lytterne av Nitimen på NRK P1. Han bruker kona sin telefon, for hans egen tør han ikke å slå på.

– Om jeg bruker min egen så ringer og plinger den 24 timer i døgnet. Det har vært helt sprøtt. Jeg har blitt kontaktet av folk fra New Zealand, Australia, Tyskland og mange andre land, sier 61-åringen.

Den erfarne TV-journalisten og produsenten har en nøkkelrolle i dokumentarserien «Tiger King», som ble omtalt som fantastisk og helsprø da den fikk terningkast fem av NRK Filmpolitiet.

JOE EXOTIC: Historien om dyrepark-eieren Joseph Maldonado-Passage, bedre kjent som Joe Exotic, er en brennhet suksess for Netflix. Foto: Netflix

Den sanne historien om dyrepark-eieren Joseph Maldonado-Passage, bedre kjent som Joe Exotic, er en brennhet suksess for Netflix. Det har også Kirkham fått merke i kjølige Nord-Norge.

– Jeg er sannsynligvis den eneste personen i verden som er glad for å være i hjemmekarantene akkurat nå.

Rick Kirkham fra Netflix-serien Tiger King. FOTO: Andreas Nilsen Trygstad/NRK

Tigere, hockeysveiser og våpen

Kirkham hadde allerede levd et vilt og utsvevende liv som journalist og TV-kjendis i USA. Han har blitt truet med våpen av mafiaen, kidnappet og har brukt narkotika sammen med Hollywood-kjendiser.

Etter noen nedturer tok han i 2014 jobben som TV-produsent for Joe Exotic. En våpenelskende cowboy med hockeysveis og en forkjærlighet for farlige dyr.

Målet var å lage en realityserie om dyreparkeieren, som blant annet hadde skaffet seg en samling på 180 store kattedyr.

– Vennene mine ringte og sa at en fyr søkte etter produsent for sitt lille internettshow, en gal fyr med en tiger. Jeg besøkte ham, og visste umiddelbart at jeg hadde et konsept til et realityshow.

Rick Kirkham snakker ut om hans opplevelse med å produsere Joe Exotics TV-program. Her er han i scene fra Netflix-serien Tiger King, der han blir intervjuet på Valkyrien på Majorstua i Oslo. Foto: Netflix

Kirkham ble værende i dyreparken det neste året. Det villeste året han har opplevd, med en oppdragsgiver tilsynelatende besatt av makt og berømmelse, hvor narkotika og våpenbruk var hverdagskost.

– Denne fyren var så gal, at jeg tenkte jeg kunne tjene en million dollar på å lage et tv-show om ham. Han hadde våpen som han avfyrte mens jeg snakket med ham, med mange mennesker rundt.

Det Kirkham ble vitne til i dyreparken dette året, samsvarer godt med undertittelen serien har fått «Mord, kaos og galskap». I serien er Kirkham en av karakterene som gjenforteller hva som skjedde i parken.

Konflikten mellom Joe Exotic og Carol Baskin

Et sentralt moment i serien er konflikten mellom Joe Exotic og hans langvarige erkefiende, dyrerettighetsforkjemperen Carol Baskin. Exotic soner i dag 22 års fengsel, dømt for å ha hyret inn leiemordere for å ta livet av Baskin.

– Gjennom året tenkte jeg at folk kommer ikke til å tro dette. Gale Joe som skjøt dyr, skjøt mot meg tre ganger bare for moro skyld og for å skremme meg. Tigere som kom seg ut av buret mens turister var på vei gjennom parken, mens alle fikk panikk. Serien viser veldig bra hva jeg våknet opp til hver eneste morgen.

Alt gikk imidlertid ikke som planlagt for Kirkham, som hadde håpet opptakene og TV-serien skulle sikre økonomien hans for fremtiden. En natt i 2015 tok TV-studioet fyr.

– Alt gikk tapt. Ikke bare hans utstyr, men mitt TV-utstyr og alle opptakene også. Brannen er fortsatt et mysterium den dag i dag. Det meste du ser i TV-dokumentaren kommer fra ting som vi også filmet over et års tid til, det som skulle bli TV-showet.

Brannen har aldri blitt oppklart, men Kirkham og FBI har beskyldt Joe Exotic for å stå bak. Dyreparkeieren har på sin side gitt Kirkham skylden for brannen. Også Carol Baskin.

– Tro meg, jeg gikk på kne og gråt da jeg så studioet brenne. Jeg hadde sikkerhetskopiert alt på harddisker som lå i en safe, men safen smeltet på grunn av varmen fra brannen.

Fant kjærligheten i Norge

Blant dem som har sett dokumentarserien «Tiger King» i Norge, har mange dratt kjensel på stedet hvor Kirkham blir intervjuet. Den brune puben «Valka» i Oslo. At opptaket ble gjort i Norge er ikke helt tilfeldig.

– Kristin og jeg hadde vært venner i omtrent ti år på nett, etter at filmen om mitt liv «TV-junkie» kom ut på HBO i 2006. Hun hadde sendt en e-post til meg, og vi holdt kontakten. Til slutt endte vi opp med å forelske oss.

Kirkham forlot nemlig dyreparken etter brannen, mens han vurderte hva han skulle gjøre videre med livet sitt. Imens pleiet han kontakten på nett med kvinnen han hadde fått kontakt med i Bodø.

– Etter brannen ventet jeg i seks måneder, så sa jeg til Kristin: «Hei kjære, jeg kommer og gifter meg med deg nå». Resten er historie, sier Kirkham.

Elsker Norge

I dag er Rick Kirkham frilansjournalist i Norge. Han sier han ikke savner hjemlandet, men tvert imot har trykket Norge og Bodø til sitt bryst.

– Jeg lurer på hvordan dere klarer å spise lutefisk. Det er ekkelt. Men jeg elsker finnbiff, og maten her er vidunderlig. Folk her er ikke gale etter penger. Det er en helt annen levemåte. I USA lever folk for å tjene penger, så de kan komme seg opp og frem. Her lever folk livet, mens bekymringer om penger kommer i andre rekke.

Og Netflix-serien om det ville livet i Joe Exotics park har han omsider sett, etter å først ha blitt advart av kona.

– Jeg ventet i fire dager. Kona mi så hele serien på en kveld. Så sa hun: «Rick, du bør se den litt forsiktig».