Denne norske stolen skal til Milano

Den heter «Tjøme», oppkalt etter stedet der designeren Jonas Stokke pleier å slappe av. Og stolen som er designet som en helt spesiell spisestuestol, inspirert av en hagestol, er en av gjenstandene som skal stilles ut i Milano denne uken.

Det er første gang designeren Jonas Stokke stiller ut i Milano og da med stolen som har fått navn etter Tjøme ved Oslofjorden. Stolen er også laget av Risør Trebåtbyggeri.

Skrytt opp i skyene

30 norske designere og kunsthåndverkere stiller ut på messen «Milano Design Week». Den norske samlingen av møbler, tekstil, belysning, keramikk, metall og glass er blitt kalt «Everything is connected» eller «Alt henger sammen».

Det er knyttet stor spenning til de norske utstillerne; her er temaet Super Normal av designer Live Berg Olsen. Foto: Lasse Fløde/Pudder

Allerede før messen åpner, er de norske bidragene utpekt som noe av det beste ved hele den prestisjetunge utstillingen av flere internasjonale designblader. Et av dem spår at den norske avdelingen kan bli et av høydepunktene på utstillingen og et annet blad plasserer den norske utstillingen på "må se" listen.

Norsk høydepunkt

Norske designere er svært spente foran messen for også i fjor resulterte den norske utstillingen i at flere norske kunsthåndverkere og designere knyttet internasjonale kontakter.

– Det er en drøm for alle designere og kunsthåndverkere å stille ut på denne messen i Milano, sier Sara Wright Polman som har valgt temaet «Matchbox», en oppbevaring som ligner en fyrstikkeske.

Designeren Sara Wright Polman har designet en oppbevaringsløsning som minner om fyrstikkesker, kalt Matchbox. Foto: Lasse Fløde/Pudder

– Det knytter seg store forventninger til årets utstilling, sier Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør for Design og arkitektene Norge (DOGA)

Flere av de internasjonale designbladene roser norsk design opp i skyene før designmessen i Milano denne uken. Foto: Lasse Fløde/Pudder

Tidsskriftet «Wallpaper» utpekte nylig den norske delen av utstillingen som noe folk må få med seg under utstillingsuken. Også designmagasinet Dezeen har omtalt den norske utstillingen som en av 14 utstillinger leserne bare må få med seg i år. Og magasinet Cool Hunting skriver at utstillingen er på listen over høydepunktene under utstillingen.

Rene linjer preger noe av designen som skal stilles ut. Foto: Lasse Fløde/Pudder

I august kommer den norske delen av utstillingen i Milano til å bli vist i Norge på Oslo Design Fair i august og september.