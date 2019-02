Denne MGP-videoen ble først for drøy for Youtube

– Jeg tenkte: Hvordan i alle dager blir musikkvideoene til Nicky Minaj godkjent, når mine to sekunder skaper så oppstandelse?

MGP-deltaker Anna-Lisa Kumoji fikk seg en real overraskelse da hun skulle legge ut musikkvideoen til låten «Holla».

To sekunder med «twerking», eller rumperisting, gjorde at den først ikke ble godkjent av Youtube.

Diamanter, biler og hud

Anna-Lisa forteller at hun brukte mye tid og ressurser på å lage musikkvideoen. Og hun ville gå «all in».

– Når det er snakk om hiphop, må man ha med de store trendene i tiden, diamanter, store biler, mye hud. Og litt «twerking», det er ikke hiphop hvis man ikke har det med! Så har jeg da en kort snutt på to sekunder hvor det er nærbilde av rumpa mi i badedrakt.

To sekunder var likevel nok til å skape problemer.

Promoselskapet hennes Sprizzy Support forklarte Anna-Lisa sa at det var mulig at videoen ikke ville bli godkjent på grunn av rumpebildene.

I en mail som NRK har fått tilgang til har en kontaktperson i selskapet skrevet:

«Jeg fikk en oppdatering. Det viser seg at vi har problemer med å få godkjennelse, på grunn av av nærbildet i dansen 1.01 ut i videoen. Vi fortsetter å jobbe for å få den godkjent.».

Men etter en uke ble videoen til slutt klarert og godkjent, og tilgjengelig for publikum.

STOLT: Anna-Lisa Kumoji viser gladelig fram sine kvinnelige former, og er en stolt feminist. Og hun sa klart fra om at retusjering i musikkvideoen var uaktuelt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sa nei til retusjering

Anna-Lisa, som viste frem stemmeprakten på TV for første gang i talentshowet The Voice, er en ung kvinne som ikke er redd for å by på seg selv.

– Jeg syns det er så viktig at man tør å vise frem den kroppen man har. Jeg har aldri gitt meg ut for å være modell, men jeg mener at jeg kan være det, selv om jeg er såkalt «plus-size»!

Hun sier at hun fikk tilbud om å bli retusjert i musikkvideoen, men at hun bestemt sa nei.

– Hvorfor i alle dager skulle jeg vel bli det? Man ser at jeg har litt cellulitter, men det er en del av meg og min skjønnhet. Jeg føler meg flott som jeg er.

Ulik modellstandard

Anna-Lisa opplever at mediebransjen lar seg fascinere av at hun viser fram hud uten å være syltynn.

– Før alt Youtube-oppstyret vurderte et stort medium å ha verdenspremiere på låten, og begrunnet interessen med at jeg ikke var modelltynn, men likevel viste fram kroppen.

Og Akershus-jenta, som har nordnorsk mor og ghanesisk far, ønsker ikke å få kroppen sin definert av andre.

– Hva er egentlig en modell? Modellene og samfunnet i Ghana kaller meg jo tynn, hvem setter egentlig standarden? Og den største hipp hop-stjerna Nicki Minaj har jo kanskje den største rumpa av dem alle. Så egentlig passer jeg veldig fint inn i den sjangeren, sier Anna-Lisa.

– Jo mer kurver, jo bedre

Hva så med opptredenen i Melodi Grand Prix-finalen 2. mars? Vil hun by på kropp og sensualitet der også?

– Ja, det blir litt hofter og rumpe. Men det er viktig å ikke gjøre det for å spille på sex, men fordi man syns det er gøy!

Og hun mener det er viktig å være litt feminist – å slå et slag for både kvinnekroppen og indre feminin styrke.

– Jo mer kurver, jo bedre, spør du meg. Og vi må fremheve ekte kvinnelig kraft!