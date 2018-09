Denne duoen skal gjenreise Knerten

– Å, så kult. Tenk på alle kjendisene som har snakket inn i akkurat denne mikrofonen!

To barneskuespillere er elleville av begeistring når de blir intervjuet av NRK og ser den blå mikrofonhetten. Øynene gnistrer av glede, på en måte de bare kan hos barn.

Vi er på øya Gressholmen utenfor Oslo, hvor den nye Knerten-filmen spilles inn – basert på Anne Cath Vestlys univers om Lillebror og hans snakkende trepinne og venn Knerten.

– Men hvordan er det egentlig å spille vennen til en pinne?

– Det er litt rart, å snakke til noe som ikke lever. For den snakker jo ikke tilbake akkurat. Men jeg er glad i ham. Og jeg har jo fått en ny livsstil på grunn av Knerten, sier Filip Mathias Eide (Lillebror) filosofisk.

FASCINERT: De to barnestjernene i den nye Knerten-filmen ble selv "starstruck" da NRK var på besøk – av mikrofonen! Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Rart å spille mot en pinne

I den kommende filmen, «Knerten på dypt vann», får Lillebror dessuten en jentevenn, Eddy. Hun beskrives som en «Tjorven med attitude».

– Jeg vil beskrive Eddy som sjefete, men vennlig. Mens Lillebror er mer pysete, og snill da, sier Mia Ålvik, som spiller Eddy.

– Det gøyeste med å ha med Mia er at vi er på samme alder, mange tror faktisk vi er søsken. I den forrige filmen var det ingen andre barn med, sier Filip.

Les også: Sju bøker med humor og spenning for barn

Knerten i knipe

Kinotallene for den forrige Knerten-filmen, «Ekspedisjon Knerten», ga en bratt nedoverbakke fra de tre foregående suksessfilmene. Mens de tre første Knerten-filmene hadde godt over 300.000 besøkende (en også over 400.000), lokket «Ekspedisjon Knerten» fra 2017 «kun» 151.000 til kinosalene.

Filmanmelder i Adresseavisen Terje Eidsvåg kan godt forstå at tallene var lavere, han ga selv filmen terningkast 3.

– Gjennomføringen av den filmen var ikke like god som jeg håpet på, selv om det var noen friske grep der. Jeg håper at man med en ny filmskaper og nye ideer klare å gjøre Knerten relevant igjen.

KNERTEN: Anne-Cath. Vestlys Knerten-karakter er Norges mest berømte pinne. I Knerten-filmene får karakteren ekstra liv med digitale virkemidler. Foto: Nyhetsspiller

– Publikum krever mer av oss

Og for å gjenreise Knerten har produksjonsselskapet Paradox gjort flere grep.

– Vi tar tak i noen temaer som vi vet at barn er opptatt av, som plast i havet, vi har med et sjømonster som er et plastmonster, og en tøff jentekarakter. Vi bygger noen lag i historien utenom det vanlige Knerten-stoffet, sier markedssjef hos Paradox, Jan Petter Dickman.

Han påpeker at den knallharde konkurransen om kinopublikummet gjør at man er nødt til å heve seg.

– Ambisjonen er å gjøre hver film bedre enn den forrige, og løfte det fra forrige gang. Vi må som toppidrettsutøvere bli bedre hver gang, for publikum krever mer av oss.

LEGENDARISK: Barnebokdronning Anne-Cath. Vestly skrev Knerten-bøkene mellom 1962–1974. Men bøkene og karakterene er kjente og kjære den dag i dag. Foto: NRK

Vil at den skal føles 2020

Regissør og manusforfatter Tove Undheim sier at også hun ønsker å gjøre den nye filmen aktuell for dagens barn, at den skal føles 2020. Filmen skal nemlig lanseres da – for å markere at det er 100 år siden Lillebror og Knerten-skaper Anne-Cath. Vestly ble født.

Regissøren mener også at de to barneskuespillerne er en stor til at filmen vil bli bra.

– Det er måten de lever seg inn i situasjonene. De lytter. Og det er noe vi har snakket mye om, at det viktigste er ikke at de kan replikkene, men at de spiller Knerten og Eddy. Og det gjør de med glans altså.

De to barnestjernene Filip og Mia storkoser seg iallfall på settet, tross øsende septemberregn, og gleder seg til de får se den nye filmen, «før alle andre». Og filmdebutant Mia har allerede pekt seg ut seg ut det største høydepunktet:

– Jeg gleder meg veldig til premierefesten!