- Krafttak for samisk språk og kultur

Sametinget har forventninger om at regjeringen øker bevilgningene til Sametinget når statsbudsjettet for neste år legges frem. - Vi forventer at regjeringen holder det de har lovet i Hurdalsplattformen om et krafttak for samisk språk og et samisk kulturløft, og at de øker bevilgningene til Sametinget og setter oss i stand til å gjennomføre oppdraget vårt med å forvalte samisk språk og kultur. Det sier sametingsråd Runar Myrnes Balto til NRK. Sametinget har vedtatt et budsjettbehov for 2023 på 848,7 millioner kroner, i år har Sametinget fått 578 millioner kroner over statsbudsjettet.