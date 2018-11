Norske Daniel hylles etter «Late night»-debut

– Et fantastisk stand up-sett fra Norges beste, skriver «Late Night»s vert Seth Meyers på Twitter.

Natt til torsdag var den norske komikeren Daniel Simonsen på scenen på NBCs talkshow «Late Night With Seth Meyers». Han var på i drøye fem minutter i studioet som ligger i Rockefeller Plaza i New York.

Programmet har 1,5 millioner seere.

– Hi guys. I´m from Norway. That´s where I developed my personality.

Han åpner tørt med monoton norsk aksent, stående rett opp ned i rød collegegenser og kort pannelugg.

– Dere vet når dere er på en middag og det er en fyr der som gjør at du kjenner deg ukomfortabel?

– Det er meg.

Med Seth Meyers i ryggen

Det var David Letterman som opprinnelig skapte «Late Show». TV-kanalen NBCs «Late Night With Seth Meyers» har holdt på siden 2014 med ukentlig show, etter at han tok over etter Jimmy Fallon. Meyers var tidligere hovedskribenten for komiserien «Saturday Night Live».

Showet åpner med at Seth Meyers har en monolog fra kontorpulten, så kommer en myriade av A-kjendisgjester, sketsjer og et innslag på scenen med en komiker eller et band.

Nå var det bergenseren Daniels Simonsens tur.

Kommende verdensstjerne?

The Guardian har listet Daniel Simonsen som en av de kommende stjernene i verdens standup: «En ordentlig morsom type med potensial til å appellere til de store massene. Norges tap er vår gevinst».

The Village Voice har omtalt han som «Exceptionally funny», Fabulous Magazine beskrev ham som «creepily briljant».

ÅRETS STJERNE: Daniel Simonsen på Fringe-festivalen i 2009 da han ble kåret til beste nykommer. Foto: Kristoffer Pettersen Rambøl / NRK

Daniel Simonsen begynte å opptre da han var 19 år. I 2007 flyttet han til London og et par år etter fikk han en av de tre høythengende prisene under Fringe-festivalen, «Foster's Edinburgh Comedy Award» for beste nykommer. Han har vært på scenen på den store humor og kreativitets-festivalen hvert år siden.

Den norske komikeren har fått flere priser, blant annet britiske Chortle Best Newcomer og for beste komiker på Comedy Fight Club i New York, hvor han bor nå.

Anbefalt videre lesing: