Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til tross for at kulturbransjen fortsatt sliter med antallsbegrensninger og kohort-regler, satser flere og flere norske artister på storslagne konserter i Oslo Spektrum.

Tix, Karpe, og Sondre Justad, for å nevne noen.

I oktober inntar Lillestrøm-artisten Chris Holsten konsertarenaen, og for dermed oppfylt en stor barndomsdrøm.

– Det føles helt uvirkelig. Jeg kan nesten ikke tro det. Det kommer nok ikke til å gå opp for meg før jeg har gått av scenen i Spektrum.

Måtte utsette flere konserter

Chris Holsten vant to priser under P3 Gull 2021. Foto: Tom Øverlie / NRK

– På tross av koronapandemien, har de to siste årene vært blant hans beste som artist, sier Holsten.

I fjor ble han blant annet kåret til årets artist på P3 gull.

– Det har vært ekstremt mye kjærlighet å få, til tross for at det har vært så strengt og nedstengt. Det er helt surrealistisk.

Tidligere i år måtte Holsten utsette flere konserter, blant annet de to han skulle ha på Rockefeller. De to utsolgte konsertene er nå flyttet til Sentrum Scene i mars.

Artisten rakk likevel å spille 28 konserter etter gjenåpningen i høst, før landet stengte ned igjen før jul.

– Etter to år hvor det var maks 200 personer i salen, var det stas, uvant, og sinnssykt digg med over 1000 dansende folk i publikum. Jeg krysser fingra for at vi snart kan spille igjen, det hadde vært helt rått.

Holsten fikk gjennomført store deler av den planlagte turneen, før landet stengte ned igjen. Foto: Frode-Christoffer Krook

Har troen på gjenåpning

Tirsdag kveld klokken 19.00 skal regjeringen og helsemyndighetene legge frem det som blir omtalt som «betydelige lettelser» i koronatiltakene.

Regjeringen holder imidlertid kortene tett til brystet om hvilke lettelser som kommer, men Holsten har troen på at det vil bli av stor betydning.

– Folk er vaksinert, og omikron har vist seg å være relativt mild for de fleste. Alt tilsier at ting skal gå mot normalen igjen. Vi har veldig troa, men vi vet jo ikke.

En gjenåpning av landet ville betydd mye for sangeren.

– Vi lager jo musikk for å spille den live, ikke for å bare la den ligge på Spotify. Vi kunne fortsatt der vi slapp, og spille for mange mennesker igjen.

Han tror det er minst like viktig for publikum.

– Vi så hvor gira folk var i høst. Det har vært et stort savn for folk som vil oppleve ting. Jeg håper det fortsatt gjelder nå, og at folk vil kjøpe de konsertbillettene, og dra på de konsertene som settes opp.