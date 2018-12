Nytt fra Los Angeles' nattside

Da Terje Thorsen og undertegnede startet program- og podkastserien Krimvakta for nærmere et år siden, var #metoo på alles lepper – også på våre. Vi valgte å begynne serien vår med Michael Connellys bok, «The Late Show». Der presenterer veteranforfatteren fra Los Angeles, Renée Ballard. Den kvinnelige politietterforskeren er degradert til nattskiftet fordi hun anmeldte sjefen sin etter at han forsøkte å tvinge seg på henne. Kollegaen som kunne vitnet til hennes fordel, vek unna. Boka kom ut før #metoo tok av, men går direkte inn i kvinneforaktens grimme virkelighet.

Den nye helten

Nå foreligger den andre boka med Renée Ballard i hovedrollen. Hun jobber fremdeles nattskift, rykker ut til alt fra innbrudd til mord og forsvunne personer. Dagene tilbringer hun gjerne med telt, surfebrett og bikkje på stranda. Men «Dark Sacred Night» er også fortellingen der forfatter Connelly gir etter for en fristelse: Han lar Ballard møte hans eldste og hardest prøvede helt, den nå 68 år gamle etterforskeren og vietnamveteranen Harry Bosch.

Det er nesten besnærende å se hvordan Connelly planlegger og vever de ulike trådene i forfatterskapet sammen. Vi faste lesere husker at Bosch for en bok siden gjenopptok etterforskningen av et gammelt drap på ei ung jente, Daisy Clayton, som ble myrdet som 15-årig rømling fra hjemmet. Inngangen til saken er et dopmiljø der Bosch forsøker å hjelpe en medikamentavhengig kvinne, Daisys mor. Det er denne saken, den nesten håpløse jakten på Daisys morder, som fører Ballard og Bosch sammen da Bosch snoker i arkivskuffer en natt Ballard er alene på vakt. Ballard blir fanget av saken, vil inn og bidra. Derfra blir det intenst, samtidig som Harrys virke som frivillig etterforsker i San Fernando får dramatiske utslag.

Dialogens kraft

Michael Connelly er, som jeg har sagt mange ganger før, en forteller som kombinerer et saklig, nesten lakonisk språk med et øre for dialogens kraft som få andre gjør bedre. I bøkene hans er det alltid en nær og troverdig sammenheng mellom personlighet og det som blir sagt, gjort og tenkt. Dette er antagelig den viktigste årsaken til at jeg og mange med meg har fortsatt å lese bøkene i de 26 årene som har gått siden den første Bosch-romanen, «The Black Echo» (1992).

Også denne gangen har grunnfortellingene i «Dark Sacred Night» en åpenbar samfunnsrelevans. Det gjelder utviklingen av det amerikanske samfunnet i stort, men også det vi fremdeles snakker om som #metoo. Renée Ballard er på ingen måte ferdig med misogynien. En makaber hendelse underveis setter problemstillingen på spissen. At nettopp den sjefen hun anmeldte for overgrep er blitt leder for LAPDs spesialgruppe for etterforskning av overgrep, understreker maktens ironi.

Det er ganske enkelt slik at Michael Connelly har gjort det igjen.

