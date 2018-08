Et digert insekt kravler over sofaen på NRK Kultur sitt pauserom, til hvin fra en håndfull journalister. Egmont-redaktør Tonje Tornes er på besøk for å demonstrere ny bokteknologi og bare ler av vår frykt for det animerte insektet.

– Dette er en flott måte å la barna studere insektene på nært hold, sier Tornes.

Neste uke utgir Egmont tre faktabøker for barn med såkalt AR-teknologi. Når barna laster ned en gratis app, og peker mobilen eller nettbrettet mot boken, reiser det seg 3D-animasjoner av insekter, dinosaurer eller valper opp av boksidene, alt ettersom hvilken bok de leser.

DYR: Insekter, dinosaurer og valper er det norske barn kan oppleve animasjoner av i nye bøker. Foto: Siss Vik / NRK

Tornes syntes teknologien var så spennende at hun kjøpte inn tre bøker for å teste. Også forlaget Vigmostad & Bjørke utgir to oversatte AR-bøker knyttet til filmene «Jurassic World» og «Dragons».

Augmented reality Ekspandér faktaboks AR legger til informasjon og mening til et objekt eller et sted, og i motsetning til virtual reality som er ren simulering av virkeligheten, tar augmentert virkelighet i bruk virkelige objekt eller steder og legger til ekstra kontekst.

AR-teknologi er ikke nytt i seg selv. Den brukes for eksempel i Pokémon Go, i Snapchat og til å planlegge kjøkkenløsninger på IKEA.

Foruten noen tidlige spredte forsøk, er høsten 2018 første gang det gis ut flere AR-barnebøker på norsk.

Selv om AR-bøker av ulike slag har vært vist fram på bokmesser i 3-4 år, er norske forleggere foreløpig skeptiske til kvaliteten. Det viser en rask ringerunde til noen sentrale norske forlag.

Kritisk til mer skjermbruk

Fontini forlag utgir utelukkende barnebøker, og forlegger Lindy Andersen planlegger ikke noen AR-utgivelser. Hun er ikke så begeistret for at skjermteknologien sniker seg inn også på papirbokas domene:

– Forskning på feltet viser at barn opplever papirboka som en etterlengtet «pause» fra skjerm og dataspill. Det er også en grunn til at barn leser så lite bøker digitalt i forhold til voksne lesere.

Tornes ser innvendingene mot mer skjermbruk for barn, men mener animasjonene kan lokke barn til å lese papirboken og lære om verden.

– «Kryp»-boken er et godt eksempel på at papirboken og AR-effektene gir hverandre merverdi. Barna kan for eksempel kan ta en quiz i appen som forutsetter at de har lest hele boka nøye. I animasjonen får de høre hveselyden til kakerlakken og de kan se hvordan den beveger seg. Det kan gi barnet lyst å lære mer.

INFORMATIV: Barna kan lese og lære om fremmede insekter og kryp. Foto: Siss Vik / NRK

Dyrt å drifte

Bøkene som kommer i høst er oversettelser av engelske bøker. Tornes forventer ikke AR-bøker skrevet og laget på norsk med det første:

– Det er forholdsvis kostbart å lage appene, som dessuten må driftes med stadige oppdateringer. I Storbritannia og USA spesialiserer enkelte forlag seg på AR-bøker, som de selger til utlandet.

Ettersom dette er et nytt fenomen, er det ikke noen innkjøpsavtaler så langt for bøker med AR i bokhandel eller bibliotek. Butikkekjeden Outland har kjøpt inn alle de tre bøkene fra Egmont: «Kryp», «Min drømmevalp» og «Jurassic World».

Vigmostad & Bjørkes AR-bøker blir å finne i bokhandler, i følge er informasjons- og salgssjef Dilani Vamapahan.