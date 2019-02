Kullsvart fra den nye bunnen

Det siste jeg kjøpte fra nettstedet Amazon var Kafkas dagbøker i pocketutgave. Dagbøkene tilhører det ypperste som er skrevet innen verdenslitteraturen. Derfor var det en naturlig presang da en av mine venner fylte femti nylig. Bare få dager etter at jeg hadde bestilt, kom pakken dumpende inn til nærmeste butikk. Det gikk fort, og det var billig. For tre bøker pluss frakt betalte jeg ikke stort mer enn det ville kostet meg å kjøpe en ny norsk samtidsroman i bokhandelen. At det skulle være noe etisk problematisk ved denne transaksjonen valgte jeg å se bort fra, selv om jeg egentlig visste bedre. Jeg har jo vært noen år i bransjen.

Sykdom straffet med prikk

I sin nye bok «Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter» blir vi minnet om at alt har sin pris. Journalisten James Bloodworth skaffer seg jobb som såkalt plukker på lageret til Amazon i Staffordshire nordvest i England. Her jobber 1200 sjeler, de fleste fra Øst-Europa. De er ikke ansatt direkte av Amazon, men av et bemanningsfirma. Alle blir kontrollert av metalldetektor når de kommer og går. Hver arbeider blir kontrollert av en «håndholdt dings», som registrerer hvor mange varer hver enkelt klarer å plukke ned i løpet av en dag. Plukker du for sakte får du advarsler før du til slutt får sparken. Blir du syk får du en svart prikk. Har du samlet opp seks prikker får du sparken.

Fra Amazon beveger Bloodworth seg til helsebemanningsforetak, hvor pleiere råkjører mellom pasientene med kun få minutter til hver. Derfra videre til et såkalt callsenter i Wales, der han forsøker å få folk til å kjøpe forsikringer. I siste kapittel møter vi ham igjen midt i London som sjåfør i bildelingstjenesten Uber. Felles for alle disse foretakene er at de lar sine «ansatte» gå på såkalte «nulltimerskontrakter», noe som innebærer at de bare får betalt for den tiden de faktisk jobber.

Erkebritisk stemning

«Innleid og underbetalt» viser frem noe av det som kom isteden, etter at kull- og stålindustrien flyttet eller ble lagt ned. Bildet er kullsvart, men ikke uten nyanser. Stemningen er erkebritisk, men samtidig lett overførbar til oss her hjemme. Alt var ikke bedre før, da kullosen lå tjukt over Storbritannia. Problemet er at de nye jobbene kaster lite av seg i lokalsamfunnene, og at overskuddet lander i Seattle og i Silicon Valley.

James Bloodworth legger ikke skjul på sitt ståsted til venstre i det politiske landskapet. Hans hovedbudskap er at det ikke nytter å være forbanna på verken innvandrere eller EU. Hovedfienden er den globaliserte kapitalismen, og den må møtes, som den alltid er blitt møtt, med politikk.

