BBC snur: Fjerner ikke episode fra «Hotell i særklasse»

Episoden fra 1975 heter «The Germans», og inneholder Basil Fawltys ikoniske stat «Don't mention the war!».

Episoden er mest kjent for at Basil Fawlty går fullstendig av hengslene i sitt forsøk på å ikke nevne andre verdenskrig i nærheten av en tysk familie som gjester hotellet.

Bakgrunnen for at episoden ble fjernet skal være rasistisk språkbruk. Den inneholder en scene der hotelleier Basil Fawlty, som spilles av John Cleese, er tilsynelatende sjokkert over å bli behandlet på sykehus av en mørkhudet lege.

Fredag gikk Cleese selv ut på sin Twitter-konto og kalte BBC feige.

Han mener målet med den rasistiske språkbruken var å latterliggjøre rasisme, og skriver at BBC nå styres av «en blanding av markedsføringsfolk og smålige byråkrater».

«BBCs avgjørelser tas av personer som bryr seg mest om å ikke miste jobbene sine. Det er derfor de er så feige og ynkelige,» skrev Cleese.

Lørdag melder BBC selv at episoden vil bli gjort tilgjengelig igjen, med en advarsel om at den inneholder «støtende innhold og språk».

«Hotell i særklasse», som originalt heter «Fawlty Towers», ble i fjor kåret til tidenes beste britiske komiserie.

Flere TV- og filmproduksjoner har blitt fjernet fra strømmetjenester etter store demonstrasjoner mot rasisme flere steder i verden etter George Floyds død. Blant annet har BBC og Netflix fjernet «Little Britain» etter kritikk mot bruken av såkalt blackface.

UKTV sier i en uttalelse at de vil fortsette å evaluere innholdet i arkivet sitt, og at mer innhold vil bli merket med advarsler om kontekst.