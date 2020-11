BBC sensurerer gammel juleklassiker igjen

Den alternative julesangen ble utgitt av det irske bandet i 1987. Den gikk raskt opp i tetsjiktet på de britiske og irske hitlistene.

Sangen handler om en irsk migrant som sover ut rusen i fyllearresten i New York og mimrer tilbake til julen i hjemlandet og gamlekjæresten.

Tekstmessig skiller den seg også ut fra «Det lyser i stille grender» og «Bjelleklang».

You're a bum, You're a punk, You're an old slut on junk.

Lying there almost dead on a drip in that bed.

You scumbag, you maggot, You cheap lousy faggot.

Happy Christmas your arse, I pray God it's our last.

Bandet har tidligere blitt pålagt å bytte ut eller sensurere de mest støtende ordene slut (løsaktig kvinne), faggot (nedsettende ord om homofile) og arse (stedet på kroppen der sola aldri skinner) i forbindelse med TV- og radioopptredener på De britiske øyer.

«En slem, slem sang»

Nå har reaksjonene på teksten blusset opp igjen. I desember i fjor annonserte BBC-programlederen Alex Dyke at han aldri igjen ville spille låten i sine programmer.

– Er det dette vi vil at barna skal synge med til i bilsetet? Det er en støtende røre av lavkvalitet og vulgariteter. Det er en slem, slem sang, skrev Dyke på Twitter ifølge Independent.

Han la til at han mener julesanger skal handle om oppspilte barn, juletrær, snødekte gater, familie, fred på jorden og kjærlighet.

I år har BBC Radio 1 valgt å komme kritikerne i møte, og vile spille en sensurert versjon av den gamle Pogues-klassikeren.

I denne versjonen er ordet «faggot» byttet ut med «haggard» (blek, sliten eller uflidd). «Slut» er erstattet med stillhet.

– Vi anerkjenner at denne sangen er en juleklassiker som vil bli spilt også i år, men våre radiostasjoner kan velge hvilken versjon som er mest relevant for deres publikum, sier BBC i en uttalelse.

På BBC Radio 2 vil den usensurerte versjonen fremdeles bli spillelistet.

Den britiske allmennkringkasteren begrunner avgjørelsen med at «yngre lyttere som ikke kjenner til sangen kan oppleve noen av ordene som støtende og ikke i tråd med det de forventer å høre på lufta», skriver BBC.

The Pogues støtter avgjørelsen

Også i 2007 valgte BBC å sensurere sangen, men da fikk de så mye reaksjoner at de gjorde helomvending én uke før jul.

Også denne gangen kommer det reaksjoner fra folk som ønsker at den originale låten får spilletid.

Men bandet selv ser ut til å støtte avgjørelsen. Da den britiske kommentatoren Laurence Fox tvitret en oppfordring om å sende den usensurerte låte til topps av strømmelista, var det usensurerte svaret fra The Pogues.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Dra til helvete, din lille herrefolk-dritt» – en henvisning til nazistenes ideologi om en overlegen arisk rase.

Bandet har også retvitret flere meldinger fra folk som mener det er bra at sangen sensureres.

Tidligere vokalist Shane McGowan uttalte i fjor at han ønsket å skape autentiske karakterer i sangen og at ikke alle karakterer i sanger og historier nødvendigvis er engler.

Om bruken av ordet «slut» om den kvinnelige karakteren, sier McGowan:

– Ordet ble brukt av denne karakteren fordi det passet til måten hun pratet og personligheten hennes. Hun er ikke ment å være et godt eller fullstendig menneske. Hun er en kvinne fra en viss generasjon på et gitt tid i historien, skrive NME.

NRK: Uaktuelt å endre

Også her til lands er «Fairytale of New York» fast inventar på radioenes spillelister i førjulstida.

Musikksjef i NRK P1 og P1+ Atle Bredal sier de ikke har noen planer om å ta samme grep som BBC.

– NRK P1 redigerer ikke andres åndsverk. «Fairytale of New York» er en klassiker vi spiller hver jul i originalversjon og diverse norske oversettelser, sier Bredal til NRK.

P1 spilte sangen i originalversjon 36 ganger i fjor, og den er også satt opp i rotasjon i år.

– Jeg tror nok den også kommer til å snurre som vanlig hos våre kolleger i andre kanaler. Både på de tradisjonelle stasjonene og på julekanalene. Sangen har jo, til tross for sin skakke tekst, også blitt kåret til tidenes best likte julesang ved flere ulike kåringer. Men det må de ulike redaktørene selv vurdere, sier kanalsjef Bjørn Tore Grøtte.

Løpende vurderinger

Grøtte sier han følger debatten i BBC med stor entusiasme.

– Men jeg har stor respekt for at det er tatt en redaksjonell avgjørelse som er riktig for ungdomskanalen BBC Radio 1, på samme måte som at jeg har forståelse for at voksenkanalen BBC Radio 2 har landet på sitt standpunkt.

Grøtte sier det er en løpende vurdering om hvorvidt musikken fortsatt passer å spille på de ulikene radiokanalene.

– Jeg synes det er bra at man gjør grundige vurderinger på alt redaksjonelt stoff. Hvem er det som hører på denne kanalen? Hvordan oppleves denne sangen av de som hører på? Sånne spørsmål diskuterer heldigvis musikkredaksjonene hele tiden.

I 2001 sendte NRK humorserien Full pupp der bandet Adamseplene laget en norsk versjon av låta.

Også den norske teksten bød på kontroversielle skjellsord.

Du e en taper, du e en dritt,- du e et høl fullt av skitt

Der du ligg nedi senga med feber og lus

Din hestkuk, din klomse, din forbannade homse

Glade Jul, kyss mæ bak, det e det siste du gjør