Det nyeste spillet i Assassin's Creed-serien, Valhalla, tar utgangspunkt i de norske vikingene på 1000-tallet. Det bekrefter utvikleren Ubisoft til NRK. Serien er blant de mest solgte i verden, med 140 millioner salg siden 2007.

Handlingen starter i Norge, men fortsetter i England. Der må man bygge sin egen landsby, samtidig som man forhandler og kriger mot blant annet kong Alfred den store. Spillerne skal kunne gå i fotsporene til den store hedenske hæren, som herjet i England i 870-årene.

På norgesbesøk

I 2018 reiste en gruppe fra det canadiske spillstudioet til Lofoten for å bli inspirert av vikinghistorien og naturen.

– Å reise gjennom Lofoten gir deg en helt annen oppfatning av hvordan området er. Du kan forestille deg hvordan historien har utspilt seg akkurat der du er, sier Darby McDevitt i Ubisoft. Han er historieregissør for spillet, og har jobbet på det siden 2018.

Norsk historie og nordisk mytologi blir svært viktig i det nye spillet, bekrefter historieregissør Darby McDevitt i Ubisoft. Illustrasjon: Ubisoft

– Vi fikk skyte med pil og bue, kaste øks, se hvordan de brygget øl og ble tatt med på seiltur, forteller McDevitt om turen. På Lofotr vikingmuseum ble de oppkledd i kostymer, og en i teamet ble tilbudt museumsdirektørens datter, sier McDevitt.

Regissøren forteller at en stor del av spillets start er i Norge, men vil ikke ennå avsløre hvilke steder og personer fra virkeligheten spilleren kan møte.

Etter norgesbesøket dro teamet til Roskilde i Danmark, og så gjennom England. Reisen skal ha vart i flere uker.

Høye forventninger til realismen

– Dette er en veldig spennende og rå historisk periode, som vi i Norge har et spesielt forhold til, sier Rune Fjeld Olsen i LevelUp. Foto: Privat

Ubisoft har lansert nye spill i serien jevnlig siden 2007. I de to siste utgavene har handlingen foregått i det gamle Egypt og Hellas. Der har utviklerne gjenskapt kjente steder og byer i detalj. Når historien nå er fra Norge, har Rune Fjeld Olsen i LevelUp svært høye forventninger.

– Denne serien her var litt skakkjørt, men så kom de tilbake med et spill som ble veldig godt likt, Origins, og så nylig med Odyssey. Det betyr at forventningene til neste spill er større enn på sjukt lenge, sier Olsen.

Kris Munthe i Barnevakten forklarer at den realistiske grafikken er blant grunnene til de høye forventningene.

– Du kan gå rundt i Roma og se på samme måte som i virkeligheten, men samtidig gjøre ting i spillet som du ikke kan i virkeligheten, som å klatre rundt i Peterskirken eller Vatikanet, sier Munthe.

Spillene fra Ubisoft er kjent for realistisk utseende, men har også tydelige elementer fra fiksjon og mytologi. Illustrasjon: Ubisoft

Blanding av historie og fiksjon

Spillene i serien pleier å ta utgangspunkt i ekte hendelser og steder, og så dra inn fiksjon og mytologi for å gjøre det mer spennende. Tidligere har det gått rykter om at spilleren kan møte både Nidhogg og jotner, men dette vil ikke McDevitt bekrefte ennå.

De siste utgivelsene har inkludert et utdanningsmodus. Her er blod og vold fjernet, og spilleren kan utforske historiske fakta i fred. Munthe sier dette allerede brukes i undervisning, og mener man kan lære bedre gjennom spill.

– I en film sitter du fast i hvordan regissøren styrer kamera, og velger hva han vil vise fram. I en bok mangler du det visuelle, men i et spill beveger du deg selv, kan utforske og se det du selv vil. Det er det som gjør spill så unikt, sier Munthe.

McDevitt selv er overbevist om at alle skal få sine forventninger oppfylt. Han forteller at spillet kommer i slutten av året.