ASAP Rocky til Palmesus

Den amerikanske rapperen ASAP Rocky er klar for strandfesten Palmesus sommeren 2020. Det avslører bookingasvarlig Magnus Lund til NRK.

– Det er en artist vi har prøvd å booke i flere år. Han er en av de største stjernene på den globale raphimmelen, mener Lund.

– Det er en vaskekte superstjerne som kommer på besøk til en stappfull strand, legger han til.

Rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, skulle egentlig opptre i Norge i sommer, men måtte da avlyse fordi han var varetektsfengslet i Stockholm etter en voldshendelse.

Meyers ble da dømt for vold, men slapp fengsel.

Bookingansvarlig Lund sier de nå ser frem mot å ha rapperen på den Sørlandske scenen, og beskriver både rapperen og apparatet rundt som profesjonelt.

– Neste år vil overskriftene handle om det musikalske, slår Lund fast.

Skapte chip-overskrifter

Plamesus skapte selv overskrifter i fjor, fordi hundrevis ville la seg chippe under festivalen. 40 personer fikk plass i prøveprosjektet, som gikk ut på at mikrochipper som ble plassert under huden skulle brukes til betaling og innsjekk.

Datatilsynet var da skeptiske, og fryktet at chippen kunne bli misbrukt av andre. Leverandøren Chipster avviste til NRK i sommer at chipen kunne hackes.