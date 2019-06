Hundrevis vil la seg «chippe» under musikkfestival

Hundrevis av personer tok kontakt med Palmesus etter at de la ut en annonse på Finn.no der de lette etter «tech-testere» til årets festival.

Nå har 40 frivillige fått plass i prøveprosjektet, som NRK meldte om i mars. Ifølge arrangørene er det personer i alle aldere som har meldt seg på.

– Det er alt fra NTNU-studenter til barnehagelærere, sykepleiere og leger, sier markedssjefen for Palmesus, Ketil Stensrud.

Prosjektet går ut på at mikrochiper plasseres under huden til festivaldeltakerne, og skal blant annet brukes til betaling og innsjekk.

– Vi ønsker å forske på denne teknologien og se på hvordan det vil spille seg ut i praksis. Er det mulig å betale med hånden? Åpne opp hotelldøren din med hånden? Men for å komme dit, må vi se om det er interesse fra markedet, og det har det nå vært.

– Skjønner dere at folk også er skeptiske?

– Absolutt. Som med all ny teknologi, er det en viss sunn naturlig skepsis til det. Vi er i dialog med alle mulige instanser for å kartlegge hva som skal til for å gjennomføre dette på en forsvarlig og god måte, svarer Stensrud.

Han understreker at det foreløpig ikke er besluttet om de vil gå i gang med prosjektet.

MIKROCHIP: Her er et eksempel på en mikrochip, som ofte er på størrelse med et riskorn. I Sverige har flere tusen mennesker tatt disse i bruk til ulike formål. I noen bedrifter har det erstattet nøkkelkortene. Foto: Thomas Svenson / SVT

– Forstår ikke poenget

Palmesus er blant i dialog med Datatilsynet i forbindelse med prøveprosjektet.

De er skeptiske, og frykter at chipen vil bli misbrukt av andre.

– Vi stiller oss to spørsmål: Er chippen beskyttet, og får man den ut igjen?

Det sier Atle Årnes, fagdirektør for teknologi i Datatilsynet.

Han ber personer tenke seg godt om før de gir samtykke til et slikt inngrep.

– Plutselig forsvinner chippen inn i kroppen. Det kan være vanskelig å få den ut. Man må virkelig tenke seg om før man setter en slik sak inn i huden.

– Hva er poenget med dette når man kan få det samme på mobilen sin? spør Årnes.

Har eksplodert i Sverige

Palmesus samarbeider blant annet med det svenske leverandørselskapet Chipster.

I Sverige har flere tusen mennesker fått mikrochiper til ulike formål. Chipene er på størrelse med et riskorn.

– Jeg forstår ikke hvorfor folk er skeptiske. Det er som en piercing, sier Sina Amoor Pour i Chipster.

Han forklarer at man lett kan fjerne chipen, men at få velger å gjøre det.

– Man kan gå til et piercingstudio og fjerne chipen med en skalpell. Det er ikke vanskelig. Men man trenger ikke ta den ut.

Han avfeier at chipen kan bevege seg rundt i kroppen.

– Den kan bevege seg opptil én centimeter, sier han.

Amoor Pour mener det ikke er fare for å bli hacket.

– Hvis nøkkelkortet ditt kan bli hacket, kan mikrochipen også bli det.