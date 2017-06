Arne Garvang er død

Familien forteller at Garvang gikk bort torsdag, etter alvorlig sykdom.

– Det har vært et sjokk for hele familien. Men de siste dagene har vi opplevd veldig mye varme fra de nære rundt oss, som vet at vi er i en vanskelig situasjon, sier Marianne Krogness, som var gift meg Arne Garvang.

Krogness forteller til NRK at Garvang de siste dagene var innlagt på Ullevål sykehus og at familien fikk tid til å ta farvel.

«Pelle Parafins Bøljeband»

Garvang hadde en lang karriere bak seg som skuespiller, musiker og forfatter. Men for mange vil han kanskje huskes best som rollen Pelle i Tramteatrets «Pelle Parafins Bøljeband».

MELODI GRAND PRIX: I 1981 deltok Tramteatret i den norske finalen i Melodi Grand Prix. Foran f.v. Marianne Krogness, Kine Hellebust og Arne Garvang. I bakgrunnen Billy Johansson. Foto: Paul Owesen, Paul Owesen, Foto: Paul Owesen / SCANPIX

– Tramteatret var viktig for oss i alle år, også da vi ikke stod på scenen sammen, sier Krogness.

Sammen med Garvang, Liv Aarvik og Terje Nordby var Krogness en del av Tramteatret siden starten i 1976. Tramteatret var en politisk teatergruppe, blant annet kjent for «Pelle Parafins Bøljeband». Teatergruppen ble nedlagt i 1986

– En bauta

– Arne var en av grunnpilarene i Tramteatret. Dette er veldig sørgelig. Han ble bare 68 år. Det er på mange måter en bauta som er borte, sier Terje Nordby, manusforfatter for Tramteatret.

TRAMTEATRET: Teatergruppen fotografert i 1982 i forbindelse med lanseringen av platen «Tramteatret». Foto: NTB scanpix

Nordby beskriver Garvang som musikalsk leder i Tramteatret, og forteller at Garvang laget mye av musikken som teatergruppen ble kjent for.

– Jeg vil huske ham som en utrolig dyktig komponist. Han laget fengende og gode melodier, og var veldig lydhør for tekst, sier Nordby.

Tidligere i vår mistet Tramteatret også et annet medlem, da skuespiller Anne Nyutstumo gikk bort i mai.

Her kan du få et gjensyn med «Pelle Parafins Bøljeband»:

Hør radiodokumentaren om Tramteatret: