Puff Daddy anklaget for ny voldtekt

Sean Comb, mest kjent som Puff Daddy, er saksøkt for å dopa ned og voldtatt en student i 1991. Søksmålet ble levert til en domstol i New York torsdag, skriver Reuters.

Lørdag ble det forlik mellom Comb og en ekskjæreste etter et annet voldtektssøksmål.

Søksmålet går inn i en rekke av søksmål mot kjente personer denne uken. Grunnen til at det har kommet mange søksmål nå er at det går mot slutten av en spesiell lov, New Yorks Adult Survivors Act, som åpnet for å saksøke selv om foreldelsesfristen var gått ut.

Combs er en av de mest innflytelsesrike produsentene i hiphop-bransjen.