Angelina Jordan nådde ikke opp i «America's Got Talent: The Champions»

I finalen 10. februar framførte hun sin egen versjon av Elton Johns «Goodbye Yellow Brick Road».



I natt ble klart at det ikke holdt til en seier. I stedet ble det den «Indiske dansegruppen «V. Unbeatable» som stakk av med tittelen.



Jordan var en av favorittene til å vinne og fikk stående applaus fra både publikum og dommerpanelet etter opptreden under finaleshowet i natt. Da avgjørelsen falt ble det klart at fjortenåringen ikke kom blant de fem beste da de ti finalistene som kjempet om den seieren skulle reduseres til fem.

– Takk, Amerika! skriver den norske 14-åringen på Facebook etter å ha framført sangen «Someone You Loved» sammen med andre deltakere i konkurransen.

Imponerte dommerne

I 2014 gikk den gang åtte år gamle Angelina Jordan til topps i «Norske Talenter». Youtube-videoen av den unge jenta gikk viralt. Familien flyttet senere til USA for at Jordan skulle satse på sangkarrieren.

I 2016 var hun med i Ellen DeGeneres barnetalentprogram «Little Big Shots».

I januar stod hun på scenen i «America's Got Talent: The Champions», som er en konkurranse for talentshowdeltakere fra hele verden.

Der imponerte Jordan dommerne med sin framføring av Queens «Bohemian Rhapsody», og supermodellen Heidi Klum sendte henne rett til nattens finale.

Dommerpanelet var begeistret da Angelina Jordan deltok i «America's Got Talent: The Champions» i januar. I natt deltok hun i finalen. Foto: NBC / NBC

Fikk drømmen oppfylt

Opptreden hun gjorde i konkurransen i januar, fikk på nytt oppmerksomhet over hele verden. Også det britiske bandet Queen fikk med seg framføringen, og tvitret at de var imponert av hva de hørte.

– Wow! For en tolkning av «Bohemian Rhapsody», skrev de.

Jordan har lenge hatt lyst til å imponere den litt strenge dommeren Simon Cowell, og sier at hun har ventet i ti år på det.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sa hun da hun stod på scenen foran ham i januar.

I finalen stod hun på scenen og sang for Cowell på nytt, som igjen ble mektig imponert av fjortenåringen.



– Du valgte en sang som er 40–50 år gammel og gjorde den aktuell og relevant. Jeg synes du er en veldig spesiell person og et fantastisk talent. Du gjorde denne finalen mye bedre fordi du satte en standard. Fantastisk opptreden.

– Livlig jente

Omer Bhatti var en av dommerne i «Norske Talenter» i 2014. Han har fulgt utviklingen hennes tett siden den gang, både som venn og støttespiller. Han mener det er uvesentlig hvordan det gikk i natt.

– Hun har allerede fått såpass mye oppmerksomhet. Hun blir jo sett av millioner, sier han.

Jordan kan framstå som en stille og beskjeden jente, sier Bhatti. Men egentlig er hun veldig livlig, sier han.

– Hvis jeg kjører bil med henne, og hun sitter i baksetet, kan hun plutselig bare begynne å synge for full hals.

Hun har også fått stadig mer erfaring, sier Bhatti, og dethar gitt henne selvtillit.

– Hun er eksepsjonelt flink, og hun har ikke blitt noe mindre flink for å si det sånn. Men det jeg legger mest merke til er at hun virker mye tryggere på seg selv, sier han.

Skriver egne tekster

Etter den innledende runden i januar, sa Angelina Jordan til NRK at hun var spent på finalen. Hun har øvd hver dag, og skriver også egne tekster.

Men i natt var det finalen som var i fokus.

– Det å kunne være med på et så stort TV-show er veldig spennende. Og det å stå på scenen er helt ubeskrivelig, sa hun i januar.