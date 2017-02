Amerikansk band til sjukehus etter lastebilkrasj i Polen

Turnébussen til det amerikanske rockebandet The Dillinger Escape Plan blei påkøyrt av ein lastebil bakfrå. Ein kvinneleg politibetjent seier til den polske tv-kanalen TVN24 at 13 personar er skada og har hamna på sjukehus. Men ingen skal vere alvorleg skadde.

Heile bakdelen av bussen og ein tilhengar med instrument og konsertutstyr blei knust. Ulykka skjedde då bandet var på veg frå Warszawa til Krakow.

Vokalist i Shining, Jørgen Munkeby, fortel til NRK på telefon ifrå Polen, at bussen deira var eit stykke framfor bussen til det amerikanske bandet, og at dei ikkje fekk med seg ulykka.

På sin siste turné

UTSETT FOR ULYKKE: The Dillinger Escape Plan, her frå Revolver Golden Gods Award Show i Los Angeles i 2013. F.v. James Love og Greg Puciato. Foto: Chris Pizzello / Ap

The Dilling Escape Plan, som er på avskjedsturné, skal etter planen spele åtte konsertar til i Europa. Kveldens konsert i Krakow er avlyst. Tysdag skal dei er etter planen spele i Leipzig i Tyskland. Men Shining-vokalist og saksofonist, Jørgen Munkeby, seier til NRK at det nå er usikkert kva som skjer.

– Bandmedlemmene er spreidd på fleire ulike sjukehus for sjekk. Planen er at vi alle skal samlast i kveld og finne ut av kva vi skal gjere framover, seier Munkeby.

LES OGSÅ: Shining-gitarist gikk på trynet

The Dillinger Escape Plan frå Morris Plains, New Jersey er for mange eit kjent amerikansk band, som har vore aktive i 20 år. Dette var altså deira siste turné før dei gjer seg for godt. 2. februar spelte bandet på Rockefeller i Oslo.

– Vi var på turné med dei i USA i 2014. Dei er kjende for å gå på scenen trass skader. Dei er ganske tøffe og toler ein støyt, seier Munkeby.