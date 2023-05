Alessandra er dronningen av TikTok i årets Eurovision

Alessandra er klar med «Queen of Kings» i årets Eurovision Song Contest i Liverpool.

Og ganske passende, så har hun nå blitt «queen», eller dronning, av TikTok.

Hun er artisten med flest delinger på TikTok av samtlige artister i startfeltet. Og det hele har gått veldig fort.

– Det er rene galskapen for meg. Det er min første singel jeg slipper. Og for et år siden hadde jeg ikke engang TikTok. Jeg brukte det ikke.

– Jeg elsker å snakke

Alessandra ble intervjuet på «turkis løper» av programlederne under åpningsseremonien i Liverpool. De ville gjerne høre hva hun har å si til sin enorme popularitet på det sosiale mediet.

– Noen foreslo at jeg skulle begynne å bruke det, og jeg tenkte at ja, det er en måte å snakke med mennesker på. Og jeg elsker å snakke!

– Enten liker du det, eller så liker du det ikke! Sier den norske ESC-deltakeren. Du trenger javascript for å se video. – Enten liker du det, eller så liker du det ikke! Sier den norske ESC-deltakeren.

Deler også om dobesøk

Alessandra ble lattermild da programlederne spurte om det fantes grenser for hva hun ville dele. For der inne er det videoer av alt fra kviser, ærlige hjertesukk om usikkerhet og dobesøk.

– Jeg ville ikke vist dem resultatet av toalettbesøket!

Men hun mener det er viktig å åpne døren ikke bare til toalettet, men inn til hjertet og sjela.

– Jeg mener det er veldig viktig å vise deg selv. Det er det viktigste for meg med sangen og TikTok. Å bli kjent med meg. Folk vil få Alessandra, enten de liker det eller hater det.

Svenske Loreen og norske Alessandra konkurrerer mot hverandre i første delfinale av Eurovision Song Contest med låtene «Tattoo» og «Queen of Kings». Foto: NTB

– Enormt viktig markedsføringskanal

TikTok er er blitt veldig viktig for artister og plateselskap. særlig innen pop-segmentet, og særlig hvis man har ambisjoner om å nå et globalt marked.

Det sier Daniel Nordgård, førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder.

– TikTok er en enormt viktig markedsføringskanal, samtidig som at det for en svært viktig del av publikum – unge mennesker – er en primærplattform. Det vil si, det er både en måte å oppdage musikk, og et sted man lytter til musikk.

Tall som kan kobles med andre tall er også veldig verdifulle, forklarer Nordgård.

– Fordi det kan kobles med algoritmer som kan overføre suksess fra plattform til plattform. For eksempel fra TikTok til Spotify.

Låten «Queen of Kings» har til nå 42 millioner avspillinger på Spotify

Nordgård har noen tanker om hvorfor akkurat Alessandra gjør det så godt på TikTok.

– Hennes TikTok-profil er veldig aktiv og har mye innhold. I tillegg hjelper det nok at hun bygger en profil innenfor et fenomen som har både europeisk og mer global utstrekning. Hun har både musikken og sitt eget innhold, samtidig som at hun er koblet opp til et fenomen som er større enn dette – Eurovision Song Contest.

Konkurrerer mot tidligere vinner

Tirsdag er det semifinale i musikkonkurransen og Norge skal kjempe om å komme til lørdagens finale.

Feltet er regnet som det klart sterkeste av de to delfinalene, og flere av de største favorittene til seieren er med, for eksempel Sverige og Finland.

Men foreløpig er det altså Alessandra som har vunnet i sosiale medier.

Videoene hennes har høstet over 9 millioner likerklikk på TikTok. Til sammenligning har rivalen, svenske Loreen, «bare» 2,3 millioner likerklikk.

Og den svenske ESC-eksperten Tobbe Ek (Aftonbladet) sier det er en seier i seg selv å vinne TikTok-kampen:

– Det er bra og viktig å fange det yngre publikummet. For en ting er Eurovision og konkurransen, men det handler om å få en langtlevende hit i etterkant. Og man behøver ikke å vinne for å få til det.