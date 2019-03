Adrian er fiskerøkter – lørdag opptrer han for 1 million

Adrian Jørgensen har i syv år jobbet i et oppdrettsselskap. Han trives godt med sine daglige gjøremål på merdkanten.

Men nylig ble han også valgt ut som en av ti finalister til å delta i Melodi Grand Prix. Han forteller at han lenge har drevet med både røkting og musikk.

– Vi blir jo fort glemt, vi som bare kommer og går i musikkbransjen. Det er jo sånn det har vært med meg, sier han.

Bindal-gutten fikk sitt store gjennombrudd i 2013, da han kom på andre plass i «The Voice». I 2016 slapp han singelen «Baby It’s Time» som ble B-listet på P1 i 13 uker.

– Jeg har vært med på mange TV-produksjoner, men jeg synes det er ganske fint og jobbe i oppdrettsnæringen, og tenke på andre ting også. For det gjør noe med huet. Du får koblet ut.

Kollegaen hans, Karoline Eide forteller at Adrian pleier å tralle bort over båten og synger innimellom. Hun har stor tro på at han vil nå langt i konkurransen.

– Jeg satser på at det vil gå veldig bra og skal gi så mange stemmer som jeg rekker.

– Fikk blod på tann

Adrian har vært med i MGP og Eurovision-sirkuset tidligere. Første gang som korist for JOWST i Kiev i 2017, og som korist for Aleksander Walmann på «Talk To The Hand» i 2018. Nå stiller han i MGP med en egen låt, «The Bubble».

– Jeg fikk blod på tann da og måtte jo bare være med selv etterpå. Aleksander har alltid hatt en plan for meg. Han er som en storebror, og jeg tror at han er stolt over at han har vært med og skrevet låten som jeg er så stolt over at jeg får fremføre, sier han.

Ifølge bookmakerne kan outsideren fra Bindal vinne lørdagens norske finale i Melodi Grand Prix.

– Hvem hadde trodd at en kar ifra en liten by som Bindal skulle bli en av favorittene? Det er bare kult å tenke på.

Konkurrerer mot Despacito-makker

Til helgen skal han møte flere av finalistene som han kjenner godt, blant annet Carina Dahl. Damen som han laget den trønderske versjonen av Despacito med, og som ble en stor suksess på Youtube.

– Jeg visste ikke om noen av deltagerne før jeg var på en meet-up for MGP. Der så jeg bildet til Carina Dahl på veggen og tenkte, no shit! Selvfølgelig skal hun være med samtidig som meg, sier han flirende.

SAMMEN MED SIN DESPACITO-DUETTPARTNER: I den norske finalen på lørdag konkurrerer Adrian blant annet mot sin Despacito-duettpartner Carina Dahl, som deltar med låten "Hold me down" Foto: Nafisa Zaheer / NRK

Carina Dahl og Adrian Jørgensen er gode venner, og hun er en dame som har betydd ganske mye for han opp gjennom årene.

– Så det er selvfølgelig kjempeartig at vi begge to er med nå, bekrefter han.

Spiller ikke for å vinne

Adrian føler at musikk egentlig ikke er en konkurranse i utgangspunktet. Dersom han ikke vinner, så har han det ikke så verst på merdkanten.

– Om jeg ikke vinner musikkonkurransen, så går det bra. Men hvis jeg kan representere Norge i en av verdens største musikkonkurranser, så kommer jeg jo til å gi jernet uansett, forklarer han.

Bindal swag

Det har skjedd mye på seks år. Adrian har vokst en del og tror at han skal kjøre en vær deg selv 100 prosent stil.

– Det var jeg jo med den Bindal swag greia også, men det var artig da. Nå må vi finne på noe nytt, utdyper han.

Selv om han mener at musikk ikke er en konkurranse, vil han imidlertid påstå at keiiNo og Hank Von Hell er hans argeste konkurrenter i MGP.

– Det er gode artister som er i sitt rette element uansett hvilken scene dem står på. De har et klart og tydelig budskap, sier Adrian avslutningsvis, mens han kaster et orkastnot som han fanger laksen med.

PÅ JOBB: Adrian tror at det blir kult om han vinner, men dersom det ikke skjer, så har han det ganske fint på merdkanten. Du trenger javascript for å se video. PÅ JOBB: Adrian tror at det blir kult om han vinner, men dersom det ikke skjer, så har han det ganske fint på merdkanten.

Les mer om hvilken rekkefølge din favoritt artist skal opptre i finalen