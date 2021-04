Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har stormet i kulturlivet den siste uken etter at det ble kjent at halvparten av de som søkte om støtte til konserter og arrangementer hadde fått avslag.

Vreden har vært rettet mot kulturminster Abid Raja (V), som tidligere har oppfordret kulturlivet til å holde hjulene i gang og sagt at det skal lønne seg å gjennomføre arrangementer fremfor å avlyse.

– Det har vært en utrolig vanskelig uke for en rekke kulturaktører over hele landet. De har nedskalert, planlagt og gjennomført. Jeg skulle ønske jeg kunne møtt hver og en av dere slik at dere kunne ta deres frustrasjon utover meg direkte, sa Raja på en pressekonferanse fredag.

Skal behandle søknader på nytt

Raja har nå tatt kritikken til seg og annonserer fredag at han ber kulturrådet å gjenåpne alle sakene om stimuleringsstøtte til artister, arrangører og andre som kvalifiserer for stimuleringsstøtte.

– Støtten har vært på 400 millioner og vi styrker den med nye friske 400 millioner. Vi venter ikke med saksbehandlingen. Jeg har gitt beskjed til Kulturrådet om å behandle alle søknadene som fikk avslag på nytt, så raskt som mulig og fortløpende, sier Raja på en pressekonferanse fredag.

Han oppfordret også dem som har fått bevilget penger fra støtteordningen, men mener de har fått for lite om å sende søknaden på nytt.

– Det er ikke diskvalifiserende å få støtte dersom man har fått støtte tidligere. Man skal kunne få støtte i 2021 selv om man har fått støtte i 2020, sa Raja.

– Kan ikke oppføre seg sånn i et valgår

På grunn av Rajas tidligere oppfordring var overraskelsen stor da alle avslagene kom i helgen. Mange hadde allerede gjennomført arrangementer og følte seg lurt av kulturministeren, i følge Joel Schwalenstöker som er styreleder i Nemaa, organisasjonen for managere og bookingagenter.

Jørgen Roll, direktør Oslo Konserthus, sier til NRK fredag at han forventet at det kom mer penger. Hvis avslagene hadde blitt stående hadde Abid Raja «blitt nødt til å gå av», mener han.

– Sånn kan man ikke oppføre seg i et valgår. Så jeg regnet med at det kom mer penger. Slik dette så ut, ville han påført mange aktører over hele landet store tap for han har oppfordret oss til å gjennomføre, ikke avlyse, sier Roll.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, sier økningen fra 400 til 800 millioner er helt nødvendig.

– Ellers ville Abid Raja blitt beskyldt for løftebrudd. Men det er bra at denne økningen kommer, sier han.

– Kunne ikke spå smitteutviklingen

Da man utformet denne ordningen pekte pilene mot en positiv utvikling, og man forventet at våren 2021 skulle ha mindre smittevernsbegrensninger enn det den viste seg å få, sa Raja. Hittil i år har det ikke vært nedskalering, men avlysning som har vært regelen.

– Jeg skal ikke komme med bortforklaringer, men pandemien gjør det meste uforutsigbart. Ingen kunne forutse hvordan våren kunne bli. Ingen kunne forutse hvilken retning smittesituasjonen kom til å ta, sa kulturministeren.

Regjerngen måtte innføre inngripende tiltak enda en gang, noe kultursektoren har merket godt, ifølge Raja.

– Jeg skulle ønske vi visste alt dette i oktober, og jeg deler frustrasjonen deres. Jeg forstår all fortvilelsen kulutraktører over hele landet har følt. Vi føler på den samme smerten, sa han.