«The West Wing» gjør comeback for å få amerikanere til å stemme

På det meste hadde serien 17 millioner seere i USA, mens 157.000 nordmenn i snitt per episode benket seg foran TV-skjermene for å se «The West Wing», eller «Presidenten», som serien kalles på norsk.

Nå samler serieskaper Aaron Sorkin skuespillerne bak den innflytelsesrike serien i en spesialepisode produsert av HBO Max, skriver CNN.

Målet er å samle inn penger til Michelle Obama's organisasjon «When We All Vote».

4 av 10 amerikanere stemte ikke forrige valg

Det er episoden «Hartsfield's Landing» fra sesong tre som skal gjenskapes, denne gangen på en teaterscene.

Så langt har ikke HBO Max røpet en dato for sendingen, men det blir til høsten, ifølge New York Post.

I episoden er karakteren Josh, som spilles av Bradley Withford, nervøs for de 42 stemmene som avgis i en liten by i New Hampshire.

I byen telles alle stemmene umiddelbart, og de forutsier alltid vinneren av primærvalget i New Hampshire, heter det i en melding fra HBO Max.

Organisasjonen «When We All Vote» ble stiftet for å øke valgdeltakelsen i USA. Ved forrige presidentvalg i 2016 unnlot 4 av 10 amerikanere med stemmerett å stemme, ifølge United States Election Project.

– Overraskelse!

Det er første gang på 17 år at skuespillere som Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill og Allison Janney samles igjen i det som ble beskrevet som en «braksuksess» da serien skulle lanseres i Norge.

«Overraskelse! Gleder meg til å bli med Bradley Withford, Allison Janney, Richard Schiff, Josh Malina, Dulé Hill, Rob Lowe, Nelly Moloney, Martin Sheen, Melissa Fitzgerald med flere i den viktige begivenheten» skriver skuespilleren William Duffy på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Duffy spilte karakteren Larry i alle de sju sesongene til serien. I tillegg til den originale rollebesetningen, skal flere gjestestjerner, deriblant Michelle Obama, være med i spesialsendingen.

«Presidenten» gikk på TV fra 1999–2006. Serien ble nominert og vant gjeve priser som blant annet Emmy, Golden Globe, og Peabody Awards.