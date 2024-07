NBC: Taket gjerningsmannen skjøt fra var vurdert som sikkerhetstrussel

Taket gjerningsmannen skjøt fra under valgmøtet lørdag var allerede en bekymring for Secret Service.

Det forteller to kilder til TV-kanalen NBC. De to skal ha vært tett på sikkerhetsvurderingene i forbindelse med valgkampmøtet i Pennsylvania.

– Noen burde vært på taket eller sikret bygget så ingen kunne komme seg på taket, sier den ene kilden til kanalen.

Den mistenkte skytteren var på et tak under 150 meter fra talerstolen der Donald Trump stod. De andre som ble truffet, drept og skadet var blant annet på tribunene bak presidentkandidaten. Grafikk: kartgrunnlag Airbus / Google Earth, grafikk Øyvind Bye Skille/NRK Den mistenkte skytteren var på et tak under 150 meter fra talerstolen der Donald Trump stod. De andre som ble truffet, drept og skadet var blant annet på tribunene bak presidentkandidaten. Grafikk: kartgrunnlag Airbus / Google Earth, grafikk Øyvind Bye Skille/NRK

Under valgarrangementet i Butler i Pennsylvania var det plassert skarpskyttere på et tak bak Trump. Ingen skal ha sikret bygget skytteren klatret opp på.

Videoer viser at folk på arrangementet så skytteren krype opp på taket og legge seg til rette med et våpen. Flere roper at det er noen på taket.

Video viser tilskuere reagere på skytteren i to minutter før Trump-attentatet

FBI har identifisert gjerningsmannen som skjøt mot Donald Trump som 20 år gamle Thomas Matthew Crooks fra Pennsylvania.

«Lokalt politi sitt område»

Secret Service, som hadde ansvaret for sikkerheten, sier skytteren avfyrte våpenet sitt fra utsiden av arrangementet.

Ifølge NBC har talsperson for Secret Service, Anthony Guglielmi, sagt at de vurderte taket skytteren var på som lokalt politi sitt område.

Dette skal være vanlig på utendørs valgarrangement, ifølge Guglielmi.

Statsadvokat i Butler Richard Goldinger sier imidlertid at Secret Service også var ansvarlig for sikkerheten utenfor området.

Øyevitne Greg Smith sier han så en mann med gevær på et tak rett før skytingen på Trump-samlingen i Pennsylvania.

Observert av politiet

Ifølge politisjefen i Butler County, Michel Slupe, mottok politiet en melding om en mistenkelig person utenfor møtet.

Under søket ble mannen oppdaget på taket utenfor området. Han rettet da våpenet mot en politimann, som søkte dekning for å redde livet.

Den antatte gjerningspersonen Thomas Matthew Crooks livløs på taket han skjøt fra. Foto: Twitter

Like etter avfyrte gjerningsmannen mellom 6–8 skudd med en avstand på under 150 meter fra scenen.

Trump ble skutt i øret, og en annen tilskuer ble drept under hendelsen. Skytteren ble også skutt og drept.

Hendelsen etterforskes nå som et attentat, og FBI leder etterforskningen.

– Det kommer til å være en lang etterforskning av nøyaktig hva som har skjedd, hvordan personen klarte å få tilgang til stedet og hvilken type våpen han hadde. Alt dette er dager, uker og måneder med etterforskning, sier Kevin Rojeck i FBI til CNN.