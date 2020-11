100 intakte sarkofager funnet

I Egypt har arkeologer funnet over 100 intakte sarkofager fra flere gravkamre. Sarkofagene ble funnet 12 meter under bakken i Saqqara, sørøst for Giza-pyramiden i Kairo. De 100 sarkofagene anslås å være fra tidsrommet 700 år – 30 år før Kristus.