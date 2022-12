«Nepo babies» møter motstand og ærefrykt: – Sett pris på hvor dere kommer fra

– Jeg er så lei av at folk skylder på nepotisme for å forklare hvorfor de ikke er rike og berømte eller suksessfulle.

Det skal Lottie Moss, lillesøster til supermodell Kate Moss, nylig ha skrevet på Twitter.

– Selvfølgelig er det ikke rettferdig at personer som kommer fra berømte familier får fordeler på grunn av det. Men gjett hva? Livet er ikke rettferdig, fortsatte Moss, som også er modell.

Twitter-tråden, som senere har blitt slettet, regnes av flere medier som siste innlegg i debatten om nepo babies.

URETTFERDIG VERDEN: Modell Lottie Moss er lillesøsteren til supermodell Kate Moss. Nylig gikk hun hardt ut mot kritikken av nepo babies. Her er hun avbildet sammen med Bulgari-sjef Christophe Babin. Foto: Kamil Zihnioglu / AP

For 2022 ble året der stjernehimmelens nepotisme ble gjennomskuet og ransaket ved hjelp av to, små ord: Nepo og baby.

Nepo babies er en forkortelse for nepotism babies, som man på norsk kan oversette til det litt kleint klingende nepotisme-barn.

Betegnelsen beskriver kjendiser som selv er barn av kjendiser, og som man kan anta er født inn i en nokså privilegert livssituasjon med massive puter sydd under armene.

For ikke å snakke om et enormt kontaktnettverk.

Og selv om det ikke er nytt i seg selv at kjendiser avler kjendiser, er det først i år at diskusjonene om nepo babies virkelig har rast.

NEPO-ZOË: Zoë Kravitz, blant annet kjent fra rollen som Catwoman i den nyeste Batman-filmen, sier at det gir henne en følelse av dyp usikkerhet å bli kalt en nepo baby. Foto: Vianney Le Caer / AP

Nekter for nepotisme

Debatten smalt da nepo baby over alle nepo babies, Lily-Rose Depp, nektet for at hennes svært famøse familieforbindelser er årsaken til at hun allerede har hatt en knallkarriere som både modell og skuespiller.

– Internett ser ut til å bry seg veldig mye om den type ting, sa hun til motemagasinet Elle i november.

SOM MOR, SÅ DATTER: Lily-Rose Depp (til høyre) sammen med mamma Vanessa Paradis. Begge har hatt strålende modellkarrierer. Foto: Francois Mori / AP

– Folk vil alltid ha forutinntatte ideer om deg og hvordan du kom deg der du er i dag, og jeg kan definitivt si at ingenting vil gi deg en rolle med mindre du er den riktige personen for jobben, fortsatte hun.

Disse uttalelsene fikk enkelte til å se rødt.

Lily-Rose Depp, som er datter av supermodellen Vanessa Paradis og skuespiller Johnny Depp, hadde nemlig sitt første modelloppdrag for Chanel – samme motehus som moren hennes har jobbet for i en årrekke.

NEPO-BABY-BOOM: New York Magazine har dedikert hele forsiden sin til en dyptgående analyse av fenomenet nepo babies i utgaven som kom ut tidligere i desember. Foto: Skjermdump / NYMag / TWITTER

Og filmdebuten gjorde hun side om side med faren Johnny Depp, i filmen «Yoga Hosers» da hun var 15.

– Jeg ble ikke født på en sexy pute

Uttalelsene til Lily-Rose Depp fikk derfor den italienske modell-kollegaen Vittoria Ceretti til å reagere sterkt.

– Jeg har mange venner som er nepo babies og som jeg respekterer, men jeg kan fremdeles ikke utstå å høre på dere sammenligne dere med meg. Jeg ble ikke født på en komfortabel, sexy pute med lyse fremtidsutsikter. Jeg vet det ikke er deres feil, men vær så snill og sett pris på og vis selvinnsikt i hvor dere kommer fra, skrev Ceretti på sin Instagram-konto.

– Du kan fortelle meg triste, små historier om å ikke lykkes, men du kan fremdeles gå til pappaen din og gråte på sofaen hans i villaen deres i Malibu. Hva med å ikke ha råd til å ta flyet hjem til familien din? skrev Ceretti videre og spør retorisk om en nepo baby i det hele tatt ville overlevd de fem første årene av karrieren hennes.

IKKE EN NEPO BABY: Modellen Vittoria Ceretti satt skapet på plass da Lily-Rose Depp hevdet hennes celebre familiebakgrunn ikke var årsaken til sin stjernestatus. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

– Dere aner ikke hvor mye det tar for at folk respekterer deg. Det krever tårer. Det krever år. Dere får det helt gratis på dag én.

Flere modeller støttet Cerettis kraftsalve, blant dem Anok Yai og Aweng Ade-Chuol.

– Vi får ikke velge om vi har støttende bakgrunn eller ikke, men for et øyeblikk – vis innsikt i dine egne erfaringer, skrev Chuol i sosiale medier. Selv har Chuol flyktet fra Sør-Sudan og bodd flere år i en kenyansk flyktningleir.

STØTTER CERETTI: Supermodell Anok Yai er blant flere som støttet Vittoria Cerettis uttalelser om at familieforbindelser har mye å si for om man lykkes med karrieren. Her på moteoppvisning for Marc Jacobs. Foto: Slaven Vlasic / AFP

Nok en TikTok-trend

TikTok-brukeren @mizft er blant flere TikTokere som også har reagert på og diskutert uttalelsene til Depp.

OPPGITT: TikTok-brukeren er lei av nepo babies uten bakkekontakt. Foto: mizft / tiktok

– Jeg vet ikke hvorfor jeg er sjokkert. Jeg forventet mer av Lily-Rose Depp, men selvfølgelig viste hun seg å være akkurat som alle andre nepo babies, sier han i videosnutten.

På TikTok har diskusjonen om nepo babies gått som varmt hvetebrød. Flere brukere har benyttet plattformen til å ta et skikkelig oppgjør med kjendisbarnas medfødte stjernestatus og privilegier.

Men skjennepreken til tross, Lily-Rose Depp er langt fra det eneste kjendisbarnet som har stilt seg kritisk til nepo baby-stempelet.

Dyp usikkerhet og massive fordeler

Det gikk en aldri så liten rystning gjennom sosiale medier da brukere verden over innså at birolleinnehaver Maude Apatow i braksuksessen «Euphoria» er datter av stjerne-regissør Judd Apatow og skuespiller Leslie Mann.

Maude Apatow har senere fortalt at hun ble «trist» da hun først ble kalt en nepo baby.

NEPO-SJOKK: Det gikk en aldri så liten rystelse gjennom internett da folk innså at birolleinnehaver Maude Apatow i braksuksessen Euphoria er barn av stjerne-regissør Judd Apatow og skuespiller Leslie Mann. Foto: Jordan Strauss / AP

Zoë Kravtiz, datter av artist Lenny Kravitz og skuespiller Lisa Bonet, har sagt at å bli kalt en nepo baby fyller henne med «dyp usikkerhet».

Barn av det tidligere kjendisparet Uma Thurman og Ethan Hawke, skuespiller Maya Hawke, har imidlertid innrømmet at å ha to berømte foreldre kommer med «massive fordeler i livet».

Samtidig understreket hun at rollene slutter å komme dersom man gjør en dårlig jobb. Hawke påpekte også at debatten om nepotisme for ofte blir trukket ut av proporsjoner.

THURMAN-HAWKE-HYBRID: Kjendisbarnet Maya Hawke er blant annet kjent fra serien Stranger Things, der hun spiller karakteren Robin. Hun er datter av Ethan Hawke og Uma Thurman. Foto: Netflix / Netflix

– Du er ikke Guds gave til menneskeheten, men du er heller ikke en liten, skitten søppel-rotte, sa blant annet Hawke i intervju med Rolling Stone.

Skylder på patriarkatet

Lily-Rose Depp skyldte imidlertid på patriarkatet for at nepo babies i det hele tatt har blitt en greie.

– Jeg føler at gjennom store deler av karrieren min har folk hatt veldig lyst til å definere meg ut fra mennene i livet mitt, enten det er menn i familien min eller kjærester, sa Depp i intervjuet med Elle.

KJENDISFORELDRE: Johnny Depp og Vanessa Paradis var et av Holywoods favorittpar i en årrekke og har barna Lily-Rose og Jack Depp sammen. Johnny Depp skilte seg fra Vanessa Paradis i 2012, og ble sammen med Amber Heard kort tid etterpå. Heard og Depp rakk ikke å få noen nepo babies før ekteskapet ble brutt og avsluttet med rettsskandale. Foto: Amy Sancetta / Ap

Men er det helt sant? Det finnes mange nepo babies som definerer seg som menn, for eksempel Jaden Smith og Brooklyn Beckham – begge med både berømte mødre og fedre.

Og så kan man jo alltids nevne Chet Hanks, sønn av Tom Hanks og Rita Wilson.

Hanks har bygget en hel karriere på å være et forhatt internett-fenomen som forfalsker at han har jamaikansk dialekt og gjentatte ganger har kommet med rasistiske bemerkninger.

Tid for gjenskapelse

Han er også koronafornekter. Likevel har han gitt ut en rekke rap-låter og har fått roller i flere kjente TV-serier, som «Empire» og «Shameless».

VERDENS VERSTE FYR? Chet Hanks, sønn av Tom Hanks, har skapt medieoppslag etter medieoppslag - som oftest ved å være motbydelig, enten med eller uten intensjon. Foto: Richard Shotwell / AP

Journalist Nate Jones i New York Magazine, som har viet et helt forsidebilde til fenomenet, påpeker at 2022 virkelig har vært nepotist-barnas år, blant annet fordi filmbransjen i stor grad er bygget på nyinnspillinger og reproduksjon.

Da er verdien av et historisk, kjent navn stor – også for filmskapere som flittig bruker familieforbindelsene til å trekke publikum.