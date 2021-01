1/11 Hva betyr det å feie for egen dør? Foto: Lene Granli / NRK At du må koste bort snøen på trappa før du får besøk At du gjør samme feil som den du kritiserer At du må sørge for å være feilfri før du kritiserer andre At du må åpne døra når feieren kommer på tilsyn

2/11 Hva gjør du hvis du «gjør svenske av deg»? Foto: Rainer Prang / NRK Du drar på «harryhandel» Du uteblir eller forsvinner Du er nøytral i en konflikt Du flytter til Sverige

3/11 Hvilke barn skyr ilden? Foto: Nina Didriksen / NRK Kjedelige Smarte Brente Rare

4/11 Men hva betyr dette med de barna egentlig? Foto: NRK Hva betyr «Brent barn skyr ilden»? Hvis man opplever noe negativt, så passer man på sånn at man ikke opplever det igjen At det er farlig for barn å være i nærheten av bål og flammer At man må passe seg slik at man ikke brenner seg når man tenner opp i ovnen At barn som brenner seg gråter

5/11 Hvem er det man maler på veggen hvis man fremstiller en situasjon verre enn den egentlig er? Foto: ColourBox Heksa Hufsa Grusomme Gabriel Fanden

6/11 Hva er rett? Foto: NRK Bite i den harde skalken Bite i den bitre druesteinen Bite i den harde nøtta Bite i det sure eplet

7/11 Hva betyr å komme i «grevens tid»? Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK Å komme ti minutter før planen Å komme for sent Å komme akkurat tidsnok Å komme klokka 12.00, som er grevens favorittklokkeslett

8/11 Hva betyr det å bite i det sure eplet? Foto: Torvild Sveen / NRK Å finne seg i å måtte spise sure ting Å finne seg i en ubehagelig situasjon At det er surt å bite i grønne epler At det er surt å stå ute i regn og vind

9/11 Alle veier fører til Rom – hva betyr det? Foto: Lars Tore Endresen / NRK At uansett hvilke vei du går, vil du finne en flaske med rom At det finnes mange veier man kan gå for å komme frem At der det er hjerterom er det husrom At det er mange måter å nå et mål på

10/11 Hvorfor skal du banke i bordet? Foto: Harald Inderhaug / NRK For å tilkalle ånder For at ikke hellet skal snu For at du skal bli kvitt onde ånder i huset For å lage god stemning på fest

11/11 Hva betyr «å gå på limpinnen»? Å gå planken Å satse på noe som er usikkert At man må trø varsomt Å bli lurt til å gjøre noe dumt