Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Morgendagens Eurovision-finale har satt fyr på den politiske debatten i Norge.

Israel ligger i skrivende stund an til å bli nummer to i konkurransen, ifølge oddslisten EurovisionWorld.com.

To som har bidratt til det er Frp-topp Erlend Wiborg og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som til sammen har stemt 40 ganger på Eden Golan, som synger «Hurricane» for Israel.

Rødt-politiker Mímir Kristjansson reagerer sterkt på stemmegivningen.

– Hva slags pervers variant av Hunger Games er dette? Forstår ikke Selbekk at dette er krig?, skriver Kristjansson i et innlegg på Instagram.

Mimir Kristjansson med krass kritikk av Selbekk Du trenger javascript for å se video.

– Motbydelig å støtte Israel

Når NRK ringer han for å utdype kritikken, sier han den gjelder både Wiborg og Selbekk.

– Er det ikke drøyt å ilegge dem at krig og barnemord er en lek?

– Jeg synes stemmegivningen deres er umulig å lese på en annen måte enn at de støtter Israel. Det er motbydelig å støtte Israel under angrepene som nå pågår i Rafah, sier Kristjansson.

Redaktør for den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk. Foto: Jon Bolstad / NRK

Selbekk sier han er klar over kritikken fra Rødt-politikeren og sier det er helt i orden at Kristjansson har et annet syn enn han selv.

Frps Erlend Wiborg mener utspillet fra Mímir Kristjansson er useriøst.

– For Israel er deltaker i Eurovision, og da skal de behandles likt som alle andre. Det kan ikke være sånn at man sier at bare fordi man er fra Israel eller er jøde, at man ikke skal få delta, og at folk skal kunne stemme på den de ønsker, sier Wiborg.

AUF vil boikotte

AUF sier til NRK at de mener folk bør boikotte finalen, for å sende et tydelig signal om at dette er feil.

Årsaken til at AUF ønsker seg en boikott er at Israel er med i årets Eurovision.

– Nå må alle øyne være på Rafah, og Israel på holdes ansvarlig. Det er ikke holdbart at resten av Europa skal feire en musikkonkurranse hvor Israel samtidig får delta, sier sentralstyremedlem i AUF, Julia Eikeland.

Julia Eikeland i AUF vil ha svarte skjermer under finalen i Eurovision. Foto: Sandra Tenud / AUF

– Man var klar på at Russland ikke fikk være med og vi må være minst like klar nå på at fest og folkerettsbrudd er uforenlig, sier Eikeland.

Gårsdagens sending på NRK fra Eurovision-semifinalen hadde høyere seertall enn i fjor. Og seertallene var på sitt høyeste under Israels bidrag.

Stemmer på grunn av jødehat

AUF sin oppfordring til boikott kommer også som en reaksjon på at Wiborg og Selbekk har sagt at de utelukkende stemmer på Israel.

– For meg handler det om at vi dessverre ser et økende jødehat i Norge og i Europa. Og det ønsker jeg å stå opp mot. Og i tillegg syns jeg at hun hadde den desidert beste låten, sier Erlend Wiborg (Frp).

Wiborg sitter på Stortinget, hvor han fra dag én også har vært med i gruppen Israels venner.

Erlend Wiborg er innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

Redaktør Vebjørn Selbekk sier han ønsker å vise solidaritet med Israel.

– I det som også der oppfattes som en veldig vanskelig situasjon, der folk ønsker å presse dem av den internasjonale scenen. Da vil jeg gjerne vise at Israel har også mange venner, sier han.

Samtidig er han opptatt av å ta innover seg den menneskelige lidelsen på Gaza, understreker Selbekk, mens han legger til:

– Men det er Hamas som har satt i gang dette, det er de som må ta ansvaret for alt som skjer, sier Selbekk.