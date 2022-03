– Det var vanskelig å komme seg over grensen. Ikke for ukrainerne, men for indere.

I en idrettshall i den lille byen Milisauti, helt nord i Romania, befinner det seg rundt 500 flyktninger fra Ukraina.

Blant disse flyktningene er det en rekke studenter fra India. De sover på tepper for ingen har rukket å få tak i madrasser.

Mens de venter på videre transport mot hovedstaden Bucuresti og flyplassen, forteller de til NRK at de måtte vente lenge på grensen ettersom de ble nektet å komme over.

Medisinstudenten Taha Tahir måtte vente flere timer.

– Det var vanskelig å komme seg over grensen. Ikke for ukrainere, men for indere. De ville ikke slippe oss inn, de slapp bare 30 av oss inn om gangen. Og det var tusenvis av oss der, sier han før han fortsetter.

– Vi hadde jo ikke noe sted å bo, det er ganske kaldt her. Men nå er jeg i Romania, og noen av vennene mine er her.

Flere tusen indiske studenter har måttet forlate Ukraina. Foto: Eva Marie Bulai / NRK Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Flere opplever det samme

Titusenvis av studenter fra Asia og Afrika studerer i Ukraina, ifølge Reuters. Ukraina er et rimelig alternativ til universiteter i andre europeiske land.

De siste dagene har det blitt publisert flere bilder og videoer på sosiale medier av både voksne og barn med annet etnisk opphav enn ukrainsk og europeisk, som blir nektet å krysse grensa til Polen for å søke om beskyttelse.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den britiske avisen The Independent skriver også om flere som opplever rasisme ved grensene.

Jean-Yves Gallardo i Unicef Norge forteller at de har fått inn mange meldinger om dette, og at de jobber med å verifisere opplysningene.

– Flyktningkonvensjonen er klar på at alle som ønsker å søke om beskyttelse, har rett til det. Barnekonvensjonens fastslår det samme. Retten til å søke beskyttelse gjelder uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra eller hvordan du ser ut. Vi oppfordrer til at barns rett til å søke om beskyttelse, ikke brytes, sier han.

Også Flyktninghjelpen kjenner til meldingene om rasisme på grensen. Alle som ønsker å forlate Ukraina, har rett til det, sier pressesjef Tiril Skarstein i Flyktninghjelpen.

– Å sende noen tilbake, er et brudd på Flyktningkonvensjonen, sier Skarstein.

Denne videoen viser Ukrainere som nekter afrikanere plass på togene til grensebyene rundt omkring i landet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ble plassert i egen kø

Da Amin Belkadi fra Marokko forsøkte å krysse grensen til Polen ble han stoppet av ukrainske soldater.

– Jeg og noen andre medstudenter fra andre land utenfor Europa ble plassert i en egen kø, sier han i en lydmelding til NRK.

Mens ukrainere og europeere ble sluppet over grensen, fikk ikke Belkadi lov til å forlate landet. Det hjalp ikke at Belkadi har bodd og studert i Kyiv siden 2014 og har Schengen-visum.

– Det var noen av oss som begynte å krangle med soldatene, men da ble vi bare slått og jaget med elektrosjokkvåpen, forklarer han.

Amin Belkadi fra Marokko sier han ble stoppet på grensa. Foto: Privat Foto: Privat

Mens de ventet, prøvde flere å handle mat i de lokale butikkene. Også der ble de avvist, ifølge Belkadi.

– Det var kun europeere som fikk lov til å gå inn for å handle, sier han.

Etter godt over to døgn bestemte han seg for å reise til grensebyen Chop. Han hørte rykter om at det var lettere å passere grensen inn til Ungarn.

Natt til tirsdag kom Belkadi seg over grensa og er nå i Budapest i Ungarn.

– Alle behandles likt

Nigeria hevder vakter på grensen mellom Ukraina og nabolandene har nektet afrikanere som flykter fra krigen å passere. Sammen med Marokko og Egypt har Nigeria 16.000 studenter i Ukraina, ifølge Reuters.

– Det har vært beklagelige rapporter om at ukrainsk politi og sikkerhetspersonell nekter nigerianere å gå om bord i busser og tog på vei mot grensa til Polen, heter det i en kunngjøring fra nigerianske myndigheter.

Ifølge en talsmann kommer det også rapporter om at polske grensevakter nekter nigerianske statsborgere på flukt å slippe inn i landet.

Polens ambassadør i Nigeria, Joanna Tarnawska, avviser dette.

– Alle blir behandlet likt, sier hun.