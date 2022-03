En besetning på 18 personer med forskjellige fagbakgrunner jobber på Jan Mayen for å drifte ishavsstasjonen for Forsvaret (Cyberforsvaret) og Meteorologisk institutt.

Alt fra kokker, elektrikere og maskinister omgås hverandre og tilbringer store deler av fritiden sin sammen.

Og programmer som «Alle mot 1» bidrar til samtaler på lørdagskveldene.

– Programmet skaper engasjement og øvelsene som er der gir oss mulighet til å snakke om ting som vi kanskje ikke hadde kommet på å snakke om ellers. Det blir en felles opplevelse som er viktig å skape når en er på slik plass som dette, sier Bjørn Ove Finseth som jobber på Jan Mayen.

Best i Norge

Gjengen på Jan Mayen går «all in» og har vist seg å være «Alle mot 1»-spillere i toppklasse.

Først og fremst liker de å spille for å konkurrere seg imellom og diskutere hvem som kommer nærmest, men prøver også å se om de klarer å komme øverst på listen over Norge. Forrige uke lå de på toppen!

– Det var selvsagt jubel i taket da vi så vi lå øverst. Det er morsomt å få vise «verden» at vi eksisterer og er en del av Norge her ute også.

– Vi ser på det som god reklame for stasjonen og kanskje for rekrutteringen til jobbene her som legges ut hvert halvår. Vi er her bare i seks måneder.

Prosjektleder for Alle mot 1, Jan Egil Ådland er imponert over gjengen på Jan Mayen.

– Vi elsker at det sitter en gjeng langt der ute i Norskehavet og spiller i appen, og er imponert over hvor ofte de har hevdet seg på topp 10-listen opp gjennom «Alle mot 1» sin historie.

– Selv om øya ikke er en kommune har vi valgt å ta dem med i «kommunekampen», siden det tross alt er noen innbyggere der som liker å følge med på «Alle mot 1».

Har de små stedene et fortrinn når det gjelder å komme på topplisten?

– I utgangspunktet er det ikke en fordel, men det er noen ting som skiller steder med mange og få innbyggere. På små steder som Jan Mayen vil nemlig svarene fra hver spiller bli veldig viktige for å regne ut gjennomsnittet fra det stedet. Derfor vil det gjøre et stort utslag dersom de fleste av de få spillerne er gode på å svare. Men på samme måte vil det trekke ned dersom noen bommer veldig på svarene, legger Ådland til.

Samler publikum

«Alle mot 1» og «Maskoroma», men også «Stjernekamp» (med mer vanlig stemmegivning), er blitt veldig populære programmer innen interaktiv TV-underholdning. Etter pandemien brøt ut ble TV et viktig møtepunkt for felles opplevelser man ikke lenger fikk ved å møtes.

Medieforsker Gry Cecilie Rustad forklarer at TV-en har en evne til å gjøre verden mindre. Og spesielt også fordi det er et særdeles interaktivt mediet. Hun påpeker at «Alle mot 1» har den fordelen at man kan konkurrere direkte med venner og familie i grupper som skaper en enda større grad av fellesskap.

– Fordelen med interaktive program er at de bør ses live og at de i en tid hvor man ser TV mindre og mindre lineært, så klarer man å samle et stort publikum som deler en opplevelse samtidig.

Men understreker at denne interaktiviteten ikke er ny. Apper vil nok i større grad ta over for telefonen og for eksempel SMS-stemmegivning.

– TV har lenge vært interaktivt, men da med telefonen. TV-mediet alltid har vært et medium som åpner verden for folk som sitter i sin egen stue.

Hun synes det er positivt at folk samles til underholdning rundt TV-en, men forklarer at det også finnes ulemper ved disse interaktive programmene.

– Det kan også utelukke mennesker som ikke har tilgang til eller klarer å bruke teknologien.

Mål om å ligge øverst hver uke

– Selvsagt skal vi ligge øverst hver uke. Det er jo blitt en tradisjon, sier Finseth

Men innrømmer at de tror de må ha litt flaks også for å få det til.

– Flaks som for så mye som annet her i verden, men det er vel en kjensgjerning at når vi er så få i denne «kommunen» så blir det vel enklere å komme opp på toppen.

– Ellers er vi en gjeng oppegående mennesker med forskjellig bakgrunn som kanskje kommer til god nytte.

Men selv om de kan kalle seg Norgesmestere, har de enda ikke vunnet noe fra den store pengepotten.

– Ingen har blitt oppringt og vunnet på direkten. Men vi sitter og lytter spent på om telefonen skal ringe hver gang.