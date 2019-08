7 av 16 nye norske filmer er gamle fortellinger

16 norske filmer skal ha premiere i løpet av høsten. I dag ble de presentert på Filmens hus i Oslo.

Av de 16 filmene er sju av dem enten oppfølgere av gamle filmer, eller nye filmer som spiller videre på allerede kjente historier.

Høstens norske filmer Ekspandér faktaboks Askeladden - I Soria Moria slott. Premiere 23. august (oppfølger) Hjelperytteren. Premiere 30. august Barn. Premiere 13. september Kaptein Sabeltann og den magiske diamanten. Premiere 27. september (Ny film i eksisterende franchise) Astrup - Flammen over Jølster. Premiere 4. oktober Disco. Premiere 4. oktober Villmarksbarna - en eventyrlig reise. Premiere 4. oktober (film basert på TV-serie) Brillebjørn på ferie. Premiere 11. oktober (oppfølger) Swingers. Premiere 11. oktober Operasjon Mumie. Premiere 18. oktober (oppfølger) Spionen. Premiere 18. oktober De dødes tjern. Premiere 1. november (filmatisert første gang i 1958) Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul. Premiere 8. november (oppfølger) iHuman. Premiere 15. november Håp. Premiere 22. november Tunnelen. Premiere 25. desember Kilde: Norsk filminstitutt

– Kjente navn som «Askeladden» og «Kaptein Sabeltann» trekker til seg tilskuere, og gir en økonomisk «boost» til norsk filmbransje, og derfor tror jeg det er såpass attraktivt med oppfølgere, sier Vebjørn Enger. Han spiller Askeladden i «Askeladden 2 – I Soria Moria slott».

– Filmer som får folk til å gå på kino er veldig sunt for Film-Norge, og dermed får oppfølgere støtte. Jeg tror det er så enkelt som det, rett og slett, sier Enger til NRK.

Eili Harbo og Vebjørn Enger spiller hovedrollene i den nye Askeladden-filmen. Foto: Truls Aagedal / NRK

– Blir dumt å kritisere oppfølgere

Enger mener at det er sunt for norsk filmbransje med en blanding av nye fortellinger og oppfølgere.

– Jeg syns det blir dumt å kritisere folk for oppfølgere. Poenget er å dra norske folk til kino, og norsk filmbransje trenger store kommersielle filmer, og da blir det dumt å kritisere disse filmene for å få støtte fordi de hjelper bransjen, og legger til rette for at man kan lage mindre filmer, sier Enger.

«Askeladden 2» har premiere neste fredag.

Zahid Ali spiller i en av høstens filmer som ikke er en oppfølger, «Swingers». Foto: NRK

– Et perfekt marked

En annen av filmene som har premiere i høst er komedien «Swingers». Den er ikke en oppfølger.

– Jeg tror at nettopp fordi det er så mange oppfølgere i høst, så er det et perfekt marked for en film som dette, sier komiker Zahid Ali.

Ali spiller en av de sentrale hovedrollene i filmen.

– I tillegg er det veldig mye historiske filmer, der det ikke er plass til noen mørke mennesker. Jeg kunne godt tenke meg å være med i «Konges nei» eller «Kon Tiki» eller noen av de filmene der. Men det må filmer som denne til for at sånne som meg kan være med, sier Ali.