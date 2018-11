4everU vant MGPjr

– Boine har vært en viktig mentor

Ella Marie Hætta Isaksen forteller at hun sang låta til Mari Boine på Stjernekamp uten å be om tillatelse først. Joikens førstedame likte det hun hørte. – Boine har vært en viktig mentor for meg, sier Ella Marie. Her kan du høre henne sammen med bandet ISÀK på scenen til NRKs Jungeltelegrafen under Oslo World-festivalen i helga.