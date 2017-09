Kunstnerne var invitert fordi de har satt spor etter seg utenfor Norges grenser. Det dreide seg blant annet om forfattere, skuespillere, filmfolk, musikere, moteskapere og spill-skapere.

Vertskap var kulturminister Linda Hofstad Helleland og utenriksminister Børge Brende, og stedet var de staselige salene i regjeringens representasjonsbolig rett bak Slottet.

FEIRET SUKSESS: Linda Helleland trakk fram flere norske kunstnere med internasjonal suksess, på mottagelsen for kunsterne. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi er i Norge flinke til å hylle idrettsutøvere. Vi bør bli flinkere til å anerkjenner hva kunsterne våre klarer å få til ute, sa Helleland da hun ønsket velkommen.

Hun oppfordret gjestene, som alle har hatt internasjonal suksess, til å invitere unge talenter inn i sine nettverk.

TRAKK FRAM: Kulturminister Linda Helleland trakk fram suksessen til Gunnar Greve, Maja Lunde og Harald Zwart, og sa de hade inspirert mange. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Litt snaut med to timer

Et kvarter ute i den to timer lange festen, hadde mange av gjestene ennå ikke kommet seg inn. Utenfor på fortauet sto kunsterne i lang kø for å slippe inn til bordene som sto dekket med boblevann og kanapeer.

Filmskaper Margaret Olin var blant de første som stilte seg i køen. Hun sa til NRK at hun var spent på hva kulturministeren hadde å by på. Olin sa at hun satte stor pris på muligheten til å treffe andre kulturarbeidere.

Men at festen bare var på to timer, syns hun er litt snaut.

– Man rekker ikke mye på så kort tid, smilte hun.

Knytte kontakter

KJENDISER: Bildekunsteren Hariton Pushwagner på kulturfesten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Blant gjestene var også Anita Hegerland som har hatt stor suksess i Tyskland i flere tiår. Hun sier hun syns det var et fint initiativ.

Filmskaper Erik Poppe sier han setter pris på muligheten til å møte andre kulturarbeidere og utveksle erfaringer.

– Det er hyggelig at de gjør noe så sjeldent som å løfte fram kultur i et land hvor sport og børs til vanlig står i fokus, sier Poppe.

Musiker Rolf Løvland i Secret Garden, og designerne Arne og Carlos istemmer.

– Det er stor stas å bli invitert, sier de.

Også forfatter Unni Lindell mener det er fint at kulturen blir feiret i et land som oftere feirer sportslige suksesser.

Takket for støtteordninger

Suksessforfatter Maja Lunde ble invitert opp på podiet for å snakke om sin suksessbok, «Bienes historie», som nå er solgt til over 30 land.

Hun benyttet sjansen til å takke bakkemannskapet, blant annet det norske agneturet som har solgt boka til utlandet, den offentlige oversetterstøtten, og alle de norske kunstnerstipendene og støtteordningene som finnes.

BOBLER: Glassene med boblevann sto klar for de over 200 gjestene fa kulturlivet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Filmskaper Harald Zwart mener vi ofte tenker for smått og negativt i Norge, og oppfordret kunstere til å våge.

Også han takket støttespillere som han sa han var veldig stolt av.

Håper på kultursatsing

Videokunstner Marianne Heske sa idet hun trer inn på festen, at hun håper på annonsering av økte bevilgninger til kultur, gjennom å ansette flere kulturattacheer på alle norske utenriksstasjoner.

FILMSKAPERE: Espen sandberg, Joachim Trier og Joakim Rønning fant hverandre på festen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Av de 250 inviterte hadde godt over 200 takket ja takk til å komme på festen, selv om en del kulturarbeidere og politikere på forhånd hadde kritisert kulturministerens initiativ.

– Uten nyheter

Forfatter Vidar Kvalshaug, som ikke var på festen, men i NRKs studio, sier at han syntes festen var elitepreget. Han er kritisk til regjeringens kulturpolitikk.

Kvaldshaug sa også han var overrasket over at kulturministeren ikke benyttet anledningen til å komme med en politisk annonsering eller nyheter.

Andre igjen var lei seg for at de ikke ble invitert.

Se hele gjestelista nederst i artikkelen.

LYTTET: Mange kunstnere var spent på om kulturminsiteren hadde store nyheter på festen da hun ønsket velkommen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix