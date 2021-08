På flere meningsmålinger har Senterpartiet vært større enn Arbeiderpartiet i det som har vært den sikreste bastionen for Ap i flere tiår.

Men bare en kort biltur fra Sp-lederens gård ligger bedriften K.A. Rasmussen. De er Nordens største leverandør av edelmetaller og kan ha kontoret sitt ved Mjøsa på grunn av avtalene om fri handel gjennom EØS-avtalen. Det er den de frykter at Senterpartiet skal endre.

Konsernsjef i K.A. Rasmussen Torodd Rande i samtale med Venstres Stig Vaagan. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Jeg tror ikke politikerne forstår hva de begir seg ut på når de snakker om å endre avtalen, eller kvitte seg med den fullstendig. De setter i alle fall oss i en stor risiko, sier konsernsjef Torodd Rande.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gjør det godt på hjemmebane om dagen, men her møter han sterk motbør. Selv stiller han seg uforstående til kritikken.

– De har ingenting å frykte, sier han.

Det er Venstre uenig med ham i.

«Det kommer ikke til å skje»

Har du tenkt på at gull kan gjenvinnes? Hos K.A. Rasmussen tar de imot alle typer edle metaller – også gulltenner, som venstreleder Guri Melby fikk en nærmere titt på. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Det virker som at mange tenker at «det kommer ikke til å skje», men vi må jo ta partiprogrammene deres på alvor, sier venstreleder Guri Melby.

Sammen med partikollega og førstekandidat i Hedmark, Stig Vaagan har hun blitt vist rundt i lokalene der det blant annet produseres og resirkuleres edelmetaller for markeder i hele Europa.

– Jeg er bekymret for hva som skjer med samarbeidet med Europa dersom partiene på venstresida får flertall etter valget, sier Melby.

Gjenvinner edelt metall

Neste år er det 150 år siden K.A. Rasmussen så dagens lys. De første 60 årene var de en ren gullsmed-bedrift, før de i 1932 fullførte sin første leveranse av platinakatalysatorer til Norsk Hydro.

– Vi har alltid vært opptatt av å forbedre oss og tilpasse oss. Også har vi alltid vært oppfinnsomme, sier Harald Sverdrup.

Han er største eier i firmaet med drøyt 130 ansatte, derav 71 i Norge. De bidrar til å produsere, men også å hente ut edle metaller fra gjenstander som ellers ville havnet på søppelhaugen, slik at de kan brukes opp igjen.

Edelmetaller har 99,9 prosent gjenvinningsgrad og gjenvinning er en mye mer effektiv prosess enn gruvedrift.

– Vi produserer, tar tilbake og gjenvinner. Det er snakk om både fysikk, kjemi og økonomi og vi gjør alt her, sier han.

Og så lenge hovedkontoret ligger på norsk jord, bidrar både arbeidsplasser og skatteinntekter til norsk økonomi.

– Vi er en vellykket bedrift, slår konsernsjef Torodd Rande, fast.

I fjor omsatte konsernet for nesten 2,9 milliarder kroner.

– Vi tjener litt penger. Men det må vi gjøre for å leve sunt. Vi skal utvikle oss framover og tilpasse oss stadig nye markeder. Vi har gode forutsetninger her på Hamar og i Norge, men det er livsviktig for oss å ha tilgang på markedene der det er aktuelt å selge produktene våre, sier han.

EDELT: På samme måte som en god, gammeldags vev, lages det edle metalltepper hos K.A.Rasmussen. Teppene, eller nettene brukes for eksempel som katalysator i produksjon av salpetersyre.

Vil ha bedre avtaler

Norge er temmelig delt i synet på Europeiske avtaler. Mens vi har sagt nei til EU i to folkeavstemninger, har vi inngått et partnerskap med Europa gjennom EØS-avtalen.

Dette er EØS-avtalen Foto: E.C. / Scanpix Ekspandér faktaboks EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-avtalen er en avtale mellom Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein og EUs 28 medlemsland, og danner EØS-området.

Avtalen omhandler de fire friheter – fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital, og tilknyttede bestemmelser innen områder som sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljøvern, likestilling med mer.

EU er Norges viktigste handelspartner. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og mer enn 60 prosent av vår import kommer fra EU.

EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. Kilde: Regjeringen.no

– Vi vil ha forbedringer i avtalen, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener norsk industri ikke har noe å frykte med ham i regjering. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Tidligere har partiet vært helt tydelige på at de ønsker Norge ut av EØS. Etter et vedtak på landsmøtet i vår, har de imidlertid blitt rundere i kantene og ønsker heller å reforhandle deler av avtalen.

– Det er områder, for eksempel energi, der vi har gitt fra oss for mye makt. Vi må ha avtaler med EU, men vi må gjøre dem bedre, sier Vedum.

– Hvorfor skal EU være interessert i å gi oss bedre avtaler?

– Vi må stå opp for norske interesser og sørge for gode betingelser for oss. Alle land forhandler på denne måten og det må vi også gjøre. Vi har klart det tidligere og det er ingen grunn til ikke å klare det igjen, sier han og trekker fram da han selv var landbruksminister og fikk gjennom den mye omtalte «ostetollen».

Skepsisen fra næringslivet, fnyser han imidlertid av.

– Det kommer ikke til å bli noen endring i industriens tollavtaler. Vi skal styrke norsk industri, ikke svekke den. Vi er EU-motstandere, men vil ikke sette gode avtaler på spill. De kan slappe helt av, sier han.

Fra Senterpartiets partiprogram om EU og EØS: Ekspandér faktaboks Senterparitet vil: Være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om EU-medlemskap.

Utrede alternativer til EØS-avtalen som styrker norsk selvråderett og sikrer eksportadgangen til det indre marked.

Erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU, etter reforhandlinger.

Bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen aktivt slik at Norge reserverer seg mot direktiver og forordninger som truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet.

Brexit: – Et skrekkeksempel

Det er ikke annet enn logisk å hente erfaringer fra Storbritannia. De har nylig gått gjennom prosessen med å gå ut av et internasjonalt samarbeid, for så å måtte reforhandle alle handelsavtaler på nytt – på egne bein.

– Jeg synes det er direkte uansvarlig av både senterpartiet, SV og Rødt å ville skrote den handelsavtalen vi har. Det setter norske arbeidsplasser i spill, sier Stig Vaagan.

Stig Vaagan (V) og partileder Guri Melby mener det er uansvarlig av norske politikere å ville droppe EØS-avtalen. Her holder de resirkulert gull verdt ca. 25.000 kroner. Det skal snart ut på markedet. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Tall fra NHO viser at det bare i Innlandet var 13.400 arbeidsplasser knytta til eksport i fjor. Et estimat viser også at norsk eksport er grunnlag for 560.000 arbeidsplasser i hele landet.

– Mange er redd for at EØS er et slags Mini-EU, så det dukker opp noen overdrevne nasjonale følelser, men dette er en handelsavtale som vi er helt avhengige av, sier han.

Partileder Melby legger til:

– Spør du næringsminister Iselin Nybø (V), som har forhandlet med Storbritannia om en ny frihandelsavtale det siste året, er hun klokkeklar på at det er en svært krevende øvelse. Å skulle gjøre det med alle EU-landene vil gi mange år med usikkerhet for Norge.

Fem år etter Brexit er det noen viktige endringer som er viktige å få med seg for nordmenn. Noen mener Brexit er en suksess, mens andre mener Norge taper på at Storbritannia har gått ut av EU.

Store ambisjoner

Det er mindre enn tre timer å kjøre fra Hamar til Europa. De håper de aldri skal behøve å ta turen til Europa med ei flyttemelding i bagasjen.

– Vi er veldig gode på det vi er gode på. Om 20 år tror jeg vi har tredoblet omsetningen fra i dag og har minst tre ganger så mange ansatte, sier Rande.

Men han mener det er noen betingelser for å kunne få det til.

– Gode rammebetingelser og lave handelsbarrierer.