Senterpartiet når historiske 35.9 prosent i Hedmark i meningsmålingen som er utført av Norstat for NRK. Samtidig får Arbeiderpartiet kun 28,3 prosent i fylket som tradisjonelt har vært en rød bastion.

– Jeg har stemt Ap i alle år, men nå kan det bli Sp. Jeg har litt sansen for Vedum. Han er så blid og så snakker han slik at vi forstår det, sier Gunn Sundet fra Elverum.

Det er enda noen måneder igjen til stortingsvalget, så hun sitter fortsatt på gjerdet, men meningsmålingene taler for at mange nå vender seg mot Sp.

Lei av sentraliseringa

Flere av velgerne NRK møter i Elverum sentrum forteller om at de har stemt Ap i alle år, men føler at partiet er for lite i kontakt med grasrota, sammenlignet med tidligere. Og at det ikke er så lett å forstå hva de mener.

Gunn Sundet forteller at hun egentlig lojalt vil stemme Ap, men at hun synes Sp har et klarere budskap.

Og for mange betyr sentraliseringspolitikken mye i valget de kommer til å ta. De er lei av at både sjukehus, politi og mye annet skal samles i store enheter i Mjøsbyene mens distriktene utarmes.

– Jeg kommer nok til å stemme Senterpartiet, men jeg håper de får bruke makta si, sier Laila Nergården fra Åsnes.

Hun og datteren Anne Lise Nergården er også opptatt av rovdyrpolitikken, der Sp har vært helt klare.

Føler seg forlatt

– Det er ikke jeg som har forlatt Ap men Ap som har forlatt meg, sier Arne Foskum fra Elverum.

Han stemte Ap i alle år fram til forrige stortingsvalg. Da gikk han over til Sp. Hovedgrunnen var Ap sin holdning til EU og EØS. Han følte Ap åpna for utflytting av bedrifter til land der det er billigere arbeidskraft, og bruk av billig arbeidskraft i Norge.

– Jeg føler at Ap har blitt et Høyre light og støtter kapitalismen, sier Foskum.

Han har fortsatt sans for sosialismen, men føler at han like gjerne kan stemme Sp som Ap med det utgangspunktet.

Fylkesleder: – Ikke greit

Det er ord som ikke lyder godt i Lise Selnes' ører. Hun er leder i Innlandet arbeiderparti og kan konstatere at tendensen er den samme i begge de to valgkretsene.

I Oppland øker Senterpartiet til 34.9 prosent og Arbeiderpartiet går ned til 29.6 prosent.

– Det er ikke greit. Det positive er at det er 7 prosent høyere enn meningsmålingen som kom i januar. På den måten kan du jo si at Ap er på rett veg, sier hun.

Hun sier de nå må jobbe for å få fram det som er deres klare saker og tydelige og gode budskap om distriktspolitikken og skape arbeidsplasser i Innlandet.

– Folk sier at de synes dere er for utydelig i flere saker, blant annet i rovdyrsaken, hva tenker du om det?

– Vi er jo med på et rovdyrforlik med Senterpartiet men det er tydelig at de har vunnet den saken blant folk. Vi må bli tydeligere på hva vi mener om den saken også, sier Selnes.

Hun sier at Sp er Ap sin samarbeidspartner i en ny regjering og at det derfor er positivt at de er enige i mange saker.

– Og jeg tror det kommer til å bli et godt samarbeid i valgkampen.

En drøm som går i oppfyllelse

Samarbeid til tross: De to partiene er også harde konkurrenter. I meningsmålinga «stjeler» Senterpartiet i Hedmark ett mandat fra Frp og ender opp med 3, mot Aps 2.

I tillegg til partileder Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl, baner det veg for Per Martin Sandtrøen fra Tynset.

– Det er jo en drøm vi har hatt. Men meningsmålinger og valg er to forskjellige ting, sier han.

Han innrømmer likevel at det er ganske motiverende å jobbe videre med valgkampen med en slik meningsmåling i ryggen.

Og hvis det skulle gå så bra som meningsmålinga viser blir han og broren Nils Kristen sittende på Stortinget for hvert sitt parti. Siden lillebror allerede har plass på Stortinget, for nettopp Arbeiderpartiet.