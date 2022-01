Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK møter finansministeren og Sps partileder hjemme på gården i Stange, der han har noen dager fri etter noen svært hektiske måneder.

Trygve Slagsvold Vedum har ikke kunne ta mange hvileskjær etter at gikk inn døra i Finansdepartementet i oktober.

Korona, høye strømpriser og en til tider meget kritisk opposisjon, har preget de første månedene han og den nye regjeringa skulle endre Norge.

Lover å få strømprisene ned

Regjeringa har blitt kritisert for å være bakpå og på etterskudd i flere saker, som strømkrisa og kompensasjon for korona. Hva sier du til det?

– Det er jeg helt uenig i. For eksempel kom lønnsstøtteordninga etter en ukes jobb. Nesten alle kompensasjonsordningene har kommet samtidig som koronatiltakene nettopp fordi bedriftene skulle vite det.

Slagsvold Vedum lover at det skal gjøres mye mer for å få strømprisene ned.

– Vi må gjøre mye mer både på kort og lang sikt. På kort sikt har vi gjort mye som avhjelper problemet som bostøtte, til studenter, sikringsordninga som skal hjelpe alle og at vi reduserer avgiftene på strøm.

Han vil beholde konkurransefortrinnet med lavere kraftpriser i Norge enn i Europa, og nasjonalt eierskap til vannkraftressursene.

Langsiktig mener han det handler om å øke produksjonen, og å styre eksporten på en annen måte.

JULEFERIE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har en etterlengtet ferie hjemme på gården. Foto: Knut Røsrud / NRK

Måtte forklare seg for Stortinget

Selv kaller han perioden som har vært for «aktiv», men innrømmer at det har vært mange krevende avgjørelser.

Han trekker fram beslutninga om serveringsstopp av alkohol.

– Det har en enorm konsekvens for den som driver den kafeen, restauranten eller hotellet. Jeg kjenner mange av de som driver, så jeg ser for meg folka. Da var for eksempel det å få på plass en lønnsstøtteordning og andre kompensasjonsordninger raskt nok krevende, forteller 43-åringen.

Men lønnsstøtteordninga førte Slagsvold Vedum ut i hardt vær. Rett før jul måtte han møte på teppet i Stortinget og forklare seg.

– Det var det minst vanskelige av alt. Det var litt støy der og da, men det var fordi Frp og Høyre ønsket å lage støy. Det viktigste var å få på plass en ordning som faktisk virker.

– Men burde dere ha gjort en grundigere jobb?

– Jeg var for en justering hele vegen. Men vi turte ikke var å sette det for høyt før vi helt sikre på at det ikke var i strid med EØS sitt konkurranseregelverk.

I valgkampen gikk Slagsvold Vedum hardt ut og lovte lavere moms til reiselivsbedrifter. Det løftet holdt han ikke da han gikk inn i rollen som finansminister, til manges store skuffelse.

Tror ikke høsten hadde vært lettere med SV i regjering

Senterpartiet fikk i høst sin drømmeregjering da SV trakk seg ut av regjeringsforhandlingene.

Men partiet har vist seg som en svært tøff forhandlingspartner både i statsbudsjettet og i forbindelse med strømkrisa. Partiet har fått mye oppmerksomhet, ikke minst på hva de har oppnådd.

Slagsvold Vedum avviser at det hadde vært enklere med SV i regjering.

– Det handler ikke om det. Det er realitetene som er vanskelig her. Det handler om hverdagen for folk. Det at koronaen blomstret opp igjen hadde vært vanskelig uansett hvilken regjering som satt.

Mener Senterpartiet har klart å markere seg

Selv om korona og strøm har tatt mye oppmerksomhet denne høsten, mener han Senterpartiet har klart å sette et tydelig preg i regjering.

– Ta for eksempel vedtaket om rovdyr før jul der en lytter mer til de blir berørt av rovdyrpolitikken. Det er et klassisk eksempel på politisk endring. Dette skaper ikke så mye medieoppmerksomhet nå fordi det er så mange andre saker.

(Etter at denne saken ble skrevet ble den vedtatte ulvejakta stansa midlertidig av Oslo tingrett. red.anm.)

Men sjøl om Vedum er fornøyd, har det ikke gått riktig veg for partiet på meningsmålingene. I NRKs siste meningsmåling går partiet tilbake og har bare litt høyere oppslutning enn SV, som går frem.

Han mener det var en rett beslutning å bli finansminister samtidig som han er Sp-leder.

– Det er en konsekvens av det å være partileder når en vinner et valg og blir statsråd. En slik posisjon gir også mange muligheter til å gjøre små og store grep som økt pendlerfradrag og lavere skatt for folk flest.

Men det er en ting han savner:

– Det jeg er mest glad i er å reise rundt og møte folk og diskutere hvordan ting kan bli bedre. Det har det blitt lite tid til på grunn av koronaoppblomstringa og konsekvensene av langsiktige ting på strøm.

