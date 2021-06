I dag la regjeringen fram status for frihandelsforhandlingene. Forhandlingene har vart siden i fjor sommer, og har pågått flere måneder på overtid.

Bjørn Jørgensen har vært fisker på Senja i over 35 år. Han er avhengig av gode avtaler med utlandet for varene han selger.

Jørgensen har vært spent på avtalen norske myndigheter har forhandlet med Storbritannia.

Britene er nemlig storforbrukere av norsk fisk, blant annet til livretten fish&chips.

Den nye avtalen er blant annet null toll på reker og frossen fisk.

Fisker Bjørn Jørgensen, eier egen sjark på Senjahopen. Han er eneste mann på båten. Han er positiv til den nye avtalen. Foto: MALIN STRAUMSNES / nrk

Skuffet

Andre deler av sjømatnæringen er imidlertid ikke like positive til avtalen.

– En fantastisk mulighet for sjømatnæringen går tapt, sier en skuffet Inger-Marie Sperre.

Hun er daglig leder i Brødrene Sperre, visepresident i NHO og nestleder i Sjømat Norge.

Ålesundsbedriften Brødrene Sperre sender store volum med fisk til Storbrittannia hvert år.

Sperre mener man kunne utviklet mange arbeidsplasser langs kysten hvis også tollavgangen på bearbeidet fisk hadde blitt redusert.

MENER EN GOD MULIGHET GÅR TAPT: – Det er vanskelig å forsvare økonomien i dette, her sender regjeringen regningen til neste generasjon, som får ansvar for å skape nye arbeidsplasser, sier Sperre. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Dersom vi skjærer i fisken, blir det mer toll til Storbritannia. Da må vi senke ambisjonene våre, sende råvarer, og dermed også arbeidsplassene til England, sier Sperre.

Hun mener regjeringen har prioritert landbruket foran sjømaten, noe som er tøft for næringen å svelge.

– Ikke mulighet før nå

– Det har ikke vært mulighet å komme til enighet før nå, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

I tillegg var fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad til stede i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

– Avtalen med Britene må ses på i et langsiktig perspektiv, vi håper at britene fortsatt skal investere i norske arbeidsplasser, sier Solberg.

– Vi skal få fart på Norge på vei ut av pandemien, da er gode avtaler innen eksport viktig, fortsetter hun.

AVTALE: Erna Solberg og flere fra regjeringen legger fram avtalen i dag kl. 13. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

«Den mest ambisiøse frihandelsavtalen»

– Storbritannia er en av våre viktigste handelspartnere, og vi visste at Brexit ville merkes i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hun sier avtalen de legger fram er like god, og på enkelte områder enda bedre, enn avtalen mellom Norge og EU.

– Norge får de samme avtalene som EU. Mye har stått på spill. Jeg er stolt av å kunne presentere den mest ambisiøse frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, med unntak av EØS, sier hun.

– Vi sikrer mer forutsigbarhet for norske eksportører. Vi sidestiller norske bedrifter med bedrifter i EU. Den vil ikke erstatte EØS-avtalen, uansett hvor god den måtte være. Den gir ikke felles spilleregler og sømløs handel, fortsetter hun.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er blant dem som har presset på for at avtalen skulle landes så raskt som mulig.

– For hver dag som går uten en avtale, taper vi arbeidsplasser og muligheter for bedrifter. Det kan ikke vi leve med, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid til NRK 21. mai.

En ny frihandelsavtale måtte på plass fordi britene ved nyttår forlot EU. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU.

Solberg mener frihandelsavtalen er ikke like god som EØS-avtalen.

– Avtalen vil skape positive ringvirkninger for hele næringslivet, og vil bidra til økt innovasjon i Norge, sier hun.

Landbruksvarer vs. sjømat

Et kjernespørsmål i forhandlingene har vært at Norge vil ha mer tilgang til å selge mer norsk sjømat i Storbritannia, mens Storbritannia vil ha tilgang til å selge mer ost og andre landbruksvarer i Norge.

Problemet er at det sistnevnte strider mot det norske importvernet på landbruksvarer.

Norge har gitt Storbritannia 26 kvoter, men dette omfatter ikke sauekjøtt og storfekjøtt, og gir ingen økning i eksport av ost fra Storbritannia.

– Som næringsminister fra Venstre, synes jeg det er ekstra stas, som utelukkende har som mål å ivareta de små og mellomstore bedriftene, sier Nybø.

Flere kilder har i forhandlingsinnspurten pekt på en uenighet i regjeringen mellom Høyre og Venstre på den ene siden og KrF på den andre, som en årsak til at forhandlingene trakk ut i tid.

KrF står på bøndenes side og kjemper for å bevare et sterkt importvern for norsk landbruk.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier hun er svært fornøyd.

– Vi er glad for å ha fått til denne avtalen. Vi mener det er helheten i avtalen som er viktig. Vi har klart å ivareta de viktigste tingene i norsk landbruk, sier hun.

Partiet ønsker ikke å belønne et Storbritannia som har forlatt EU, med bedre markedsadgang i Norge, sies det.

Det norske markedet er lite, men attraktivt, med høye priser og en kjøpesterk befolkning. Men hvis det skal komme mer britisk biff og ost til Norge, kan enda flere norske gårdsbruk måtte avvikles.

– Vil gi forutsigbarhet og forutsetninger for nye satsingsområder

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener dette er gode nyheter for norske bedrifter og norske arbeidsplasser.

– Det er svært viktig for hele næringslivet at vi får på plass denne avtalen med vår viktigste handelspartner etter EU. I forhandlinger må man gi og ta, og noen av forventningene våre er ikke innfridd.

Han mener det for sjømatnæringen er en tapt mulighet. Økt bearbeiding av råstoff i Norge ville skapt lønnsomme, varige arbeidsplasser og økte verdier langs kysten vår, sier han.

KAN FORTSETTE Å VOKSE: – Eksporten til Storbritannia utgjør over 200 milliarder kroner, og nå legges forutsetningene for at handelen kan fortsette å vokse med store muligheter innen det grønne skiftet, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Almlid mener det ville vært umulig å få til en like god avtale med britene som EØS-avtalen, og at dette minner om hvor viktig EØS faktisk er.

– Forholdet til Storbritannia blir derfor ikke like sømløst som til EØS-land, men denne avtalen vil uansett gi forutsigbarhet og forutsetninger for nye satsingsområder.

– Tatt lang tid

På Jæren er det stor lettelse. Kverneland Group produserer ploger og utstyr til landbruket. Over 95 prosent av produksjonen går til eksport, og Storbritannia er et av de viktigste markedene.

– Hadde vi ikke fått en avtale på plass, ville konkurrenter i Tyskland, Spania og Frankrike tatt markedsandeler fra oss på rekordtid. Nå kan vi forhåpentligvis konsentrere oss om å lage best mulig ploger og konkurrere på like forhold, sier administrerende direktør i Kverneland Group, Lars Rotseth.

Terje Aasland (Ap) er andre nestleder i næringskomiteen. Han sier det er bra at avtalen endelig kommer.

– Det har tatt lang tid. Det er viktig å få på plass en god avtale. Storbritannia er vel det største enkeltmarkedet nå.

Terje Aasland (Ap), andre nestleder i næringskomiteen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Samspillet med Storbritannia er viktig for den norske fiskerinæringen. Fra 1. januar ble dette samspillet endra. Brexit ble gjennomført, og Norge måtte ut i forhandlinger om tilgang til det britiske markedet.

Aasland sier Arbeiderpartiet skal bruke helga på å studere avtalen nøye for å se hvordan de skal gå videre.