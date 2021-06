– Det er ganske kjipt å måtte betale 20.000 kroner på forhånd, før jeg i det hele tatt har reist og vet om jeg kommer til å trives, sier Madeleine Åbyholm (21).

Hun skal begynne på en bachelorgrad ved London College of Fashion til høsten.

I kjølvannet av brexit ble den nye frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia presentert i begynnelsen av juni. Avtalen sikrer ikke at nordmenn som vil studere i Storbritannia får helseforsikring dekket, slikt det var tidligere.

Helseforsikringen for hele studieoppholdet må nå betales på forhånd, sammen med visum. For en bachelorgrad på tre år tilsvarer det rundt 20.000 norske kroner.

Åbyholm forteller at hun ikke var klar over den nye ordningen før forrige uke, og at den ekstra utgiften kom som en overraskelse.

– Hvordan påvirker dette deg?

– Jeg må jo finne en måte å skaffe 20 000 kroner, og det er jo allerede flere store beløp man må betale når man skal flytte og starte på nye studier.

Frykter sosioøkonomisk skille

Den nye frihandelsavtalen ble presentert i juni, etter at Storbritannia forlot EU ved nyttår. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU.

Morgan Alangeh er president i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), som jobber for norske studenter i utlandet. ANSA frykter studenter må betale pengene ut av egen lomme, for å komme inn i Storbritannia.

– Vi er redd den nye ordningen vil føre til et stort sosioøkonomisk skille, mellom de studentene som har råd til å studere i utlandet, og de som ikke har det.

ANSA ønsker helt konkret at å gå tilbake til en ordning slik det var for en måned siden, der norske studenter ikke trengte å betale ekstra for tilgang til helsesystemet.

– Så stoler vi på at regjeringen vet best selv hvilke kanaler som egner seg for å få på plass slike avtaler.

DYRT: Leder i Ansa, Morgan Alangeh mener de ekstra kostnadene vil skape et sosioøkonomisk skille. Foto: Kari Anne Staude

– Men må ikke alle studenter betale for helseforsikring?

– Jo, så det varier med hvor i verden du studerer. Dersom du studerer innad i EU får du som regel dette dekket gjennom Helfo, svarer Alengeh.

Helfo, som er underlagt Helsedirektoratet, skal blant annet ivareta privatpersoner og gi veiledning om helsetjenester.

– Så er det andre land hvor man må finne andre løsninger, men jeg vet ikke om noen situasjoner hvor det er like dyrt som det nå er i Storbritannia, hvor du må betale dette ut av egen lomme før du kommer dit.

Alengeh understreker at den nye frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia også har positive konsekvenser for studentene. En av dem er at det er lettere å godkjent yrkestitler.

Må få økonomisk hjelp

Åbyholm sier studiet er dyrt i seg selv, i tillegg til at hun må betale for bolig.

– Man er nødt til å få hjelp fra familie eller andre for å overleve og studere i utlandet. Dette ble en ekstra kostnad som jeg ikke hadde beregnet.

– Du har ikke oppsparte midler til dette?

– Jeg har spart opp ganske mye, men jeg hadde ikke beregnet inn de ekstra 20.000 kronene, sier Åbyholm.

– Så vi får se hvor mye som er igjen etter at jeg har betalt for studiet, bolig, depositum og så videre.

Regjeringen la fram den nye handelsavtalen med Storbritannia på en pressekonferanse i juni, med næringsminister Iselin Nybø og statsminister Erna Solberg.

Norge er i dialog

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, skriver i en e-post til NRK at denne avgiften er hjemlet i britiske lover.

Handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia omfatter en slik helseavgift.

«Norske myndigheter er nå i samtaler med Storbritannia om en avtale om trygdekordinering, herunder helsetjenester. Resultatene av disse forhandlingene vil bli kommunisert når de er ferdigstilt», skriver Bjerke.