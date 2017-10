Norsk nazist pågrepet etter Göteborg-opptøyer

Pedersen er såkalt redeleder på Sørlandet og medlem i styret for bevegelsen i Norge. Mannen er en av de mest aktive i nazibevegelsen her i landet, og var en av dem som aktivt gjennomførte en motaksjon mot homofestivalen «Skeive sørlandsdager» i Kristiansand i fjor sommer.

Lørdag 30. september hadde naziorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen tillyst en omfattende markering i Göteborg. De varslet at de ville stille med 1000 demonstranter som skulle gå gjennom store deler av sentrum før det skulle holdes taler.

Slik ble det ikke.

I underkant av 500 demonstranter møtte opp. Da de var på vandring fra en parkeringsplass, til området der de hadde fått tillatelse til å starte demonstrasjonen, gikk alt i stå.

Under høye tilrop fra en gruppe motdemonstranter, forsøkte en rekke av nazi-aktivistene å skjære ut for å kunne gå rett forbi den store bokmessen som var i byen – til tross for at organisasjonen var blitt nektet av en domstol å demonstrere i dette området.

Resultatet var et kraftig sammenstøt med politiet.

Nazister med skjold, hjelmer og faner dundret inn i opprørspoliti med sine skjold, hjelmer og batonger. I menneskemengden kunne det høres smell mens nazistene taktfast ropte «nordisk revolusjon».

– De gikk til samlet aksjon mot politiet som sperret av veien og bestemte hvor de skulle gå, sier kammeråklager Ulrika Åberg til NRK om det som skjedde.

Dermed stoppet hele gruppen med nazister opp, ble omringet av politi og kom seg aldri til det definerte demonstrasjonsområdet.

SE VIDEO: Se hvordan nazistene endte med å dundre sammen med politiet, og hvordan flere av dem ble pågrepet. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Se hvordan nazistene endte med å dundre sammen med politiet, og hvordan flere av dem ble pågrepet.

Pågripelser

En rekke nazister ble pågrepet av politiet etter hendelsen.

De pågrepne ble tatt inn av politiet fordi de deltok i sammenstøtet og ikke fulgte anvisningene fra politiet.

Norske Jan-Christopher Pedersen sett blant nazistene før sammenstøtene. Foto: Ståle Hansen / NRK

23 personer ble siktet etter svensk lov for det som kalles «våldsamt upplopp».

– De er siktet for å ha deltatt et i et «våldsamt upplopp», som skjedde da de dreide fra den veien politiet ønsket at de skulle gå, sier Ulrika Åberg i svensk påtalemyndighet til NRK.

Norske Jan-Christopher Pedersen er en av dem, får NRK bekreftet fra flere hold.

Han gikk helt fremst i opptoget og bar et banner med oppfordring til opprør mot dagens makthavere i Norden. Pedersen mistenkes å ha bidratt til sammenstøtet med politiet, ble løslatt mandag etter avhør, men er fortsatt siktet.

Videobevis kan endre siktelser

Påtalemyndigheten opplyser til NRK at de sitter på store mengder videodokumentasjon av hendelsene, og derfor ikke trengte å holde på de siktede.

– Vi vil gå inn i videoene for å se hva hver enkelt gjorde, sier Åberg i Åklagarmyndigheten.

– Kan det endre hva de er siktet for?

– Ja. For dette lovbruddet kreves det ikke at man er den som bruker vold, men man må være en aktiv deltaker i folkemengden som settes i bevegelse mot politiet. Det kan hende at noen ikke tiltales, og det kan hende tiltalen blir utvidet for andre, sier Åberg.

Hun opplyser at én person også ble pågrepet i området der motdemonstrantene holdt til. Han er nå varetektsfengslet for vold mot politiet, men påtalemyndigheten tror det mer er snakk om en ungdom som ville lage bråk enn en aktiv politisk motdemonstrant.

NRK har vært i kontakt med Jan-Christopher Pedersen om denne artikkelen, men han er ikke interessert i å gi noen kommentar.